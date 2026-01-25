Bridgerton Regresa: Los Estrenos Imperdibles de la Semana en Streaming

¡Enero se Despide con Novedades Imperdibles en Streaming!

A medida que enero cierra su ciclo, las plataformas de streaming se renuevan con una atractiva selección de series y películas. ¡Descubre lo mejor que llega del 26 de enero al 1 de febrero!

Bridgerton Regresa por Todo lo Alto Disponible a partir del jueves en Netflix. La cuarta temporada de Bridgerton inicia con una emocionante primera parte, donde los hijos de esta poderosa familia londinense continúan su búsqueda del amor en la alta sociedad. En estos nuevos episodios, destaca la figura de Benedict, el bohemio segundo hijo. Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, la serie se basa en las novelas de Julia Quinn.

La Nueva Apuesta de Marvel: Wonder Man Estreno el martes en Disney+. La historia sigue a un aspirante a actor que busca hacerse un nombre en Hollywood. Con una oportunidad de revivir la película de superhéroes Wonder Man, esta serie de Marvel Televisión promete mantenerte al borde de tu asiento. Protagonizada por el ganador del Emmy Yahya Abdul-Mateen II y el oscarizado Ben Kingsley en el papel de Trevor Slattery, consta de ocho episodios creados por Destin Daniel Cretton.

El Drama Legal de John Grisham Llega a Flow Desde el viernes en On Demand de Flow para clientes de Universal+. Basado en una novela clásica de John Grisham, este drama sigue el dilema de un joven abogado que se encuentra en un bufete donde su vida profesional se verá estrechamente entrelazada con dilemas éticos. Protagonizado por John Slattery, se estrenó en EE. UU. en 2025 y promete mantener a los espectadores en vilo.

Acción y Comedia: Paul Bettany en “Demonios” Estreno el martes en Netflix. Un grupo de personas en un restaurante se enfrenta a una inesperada invasión de seres demoníacos. Con un arcángel como última esperanza, esta película de acción y ciencia ficción, dirigida por Scott Stewart, plantea preguntas profundas sobre la salvación, con un guion co-escrito por Peter Schink y el propio Stewart.

Secretos de Familia y Comedia en “Días de Vida” Desde el miércoles en Prime Video. Jason Momoa y Dave Bautista protagonizan una comedia de acción donde dos medio hermanos, separados por el conflicto, se ven obligados a reunirse tras la muerte de su padre. La historia se desarrolla en Hawái, revelando secretos familiares y una conspiración que cambiará sus vidas.