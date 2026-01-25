Recuerdos de Cabezas: Su Legado Tras el Crimen de José Luis

El 25 de enero, se conmemoró el 29° aniversario del asesinato del reconocido fotoperiodista José Luis Cabezas, en un evento emotivo llevado a cabo en el monumento dedicado a su memoria en la avenida Bunge de Pinamar.

El homenaje reunió a figuras notables, como Gabriel Michi, colega de Cabezas en 1996, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, y la secretaria de Turismo y Cultura, Alejandra Polonio. También estuvo presente Alejandro Vecchi, abogado de la familia, que ha representado a los Cabezas durante casi tres décadas.

Una Reflexión Sobre la Libertad de Prensa

Durante el encuentro, Gabriel Michi ofreció una poderosa reflexión que resonó con todos los asistentes. Comparó el contexto político de los años ‘90 con la situación actual del periodismo en Argentina, señalando: «Hoy estamos ante un gobierno que ataca a los periodistas y a los reporteros gráficos. Existe una amenaza constante contra el periodismo que busca la verdad». Michi también instó a la sociedad a no ignorar estos problemas y a luchar para que no se repita una tragedia como la de Cabezas.

La Ausencia de Gladys Cabezas

Todas las intervenciones durante el homenaje recordaron a Gladys Cabezas, hermana del fotoperiodista, quien no pudo asistir debido a su estado de salud. Su ausencia hizo eco de la profunda pérdida que su familia sigue sintiendo.

El Legado de un Hito en la Historia del Periodismo

Gabriel Michi recordó que el crimen de José Luis Cabezas representa un parteaguas en la historia del periodismo argentino. Este hecho desnudó los peligros inherentes a la profesión y evidenció la labor crucial de los periodistas en una democracia. Con el riesgo de muerte constante acechando a los profesionales, la lucha por la libertad de expresión se ha intensificado significativamente.

Un Antes y un Después

Antes de su asesinato, el periodismo investigativo florecía sin la sombra de la violencia. Sin embargo, tras el cruel ataque, los periodistas se unieron como un solo colectivo, exigiendo justicia y visibilizando la importancia de su labor ante la sociedad. Se reconoció, por fin, la vital contribución de los reporteros gráficos en la búsqueda de la verdad, algo que muchos habían pasado por alto hasta entonces.

El poder político y económico, que solía sentirse impune, ahora enfrenta una mayor vigilancia social. La comunidad periodística ha aprendido que la libertad de expresión debe ser defendida constantemente, resaltando que la democracia y la verdad van de la mano.

El dolor que se siente por la pérdida no solo afecta a la familia de Cabezas, sino que repercute en todo el país, recordándonos la urgencia de mantener viva su memoria y de luchar por un periodismo comprometido con la verdad. A 29 años de aquel día fatídico, el grito resuena: ¡No olvidaremos a José Luis Cabezas!