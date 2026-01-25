Tormenta Invernal en NY: Alertas y Acumulación de Nieve en Nueva York y Nueva Jersey

Una impresionante nevada ha transformado Times Square en un destino aún más fotogénico, atrayendo a visitantes que inmortalizan el paisaje invernal.

“Mira, Ramón, mira cómo está”, comentaba una turista mexicana en videollamada, mientras avanzaba hacia este icónico lugar. En medio de la nevada, los fotógrafos de la zona intentaban captar la atención de los turistas, quienes ahora contaban con un escenario espectacular para sus recuerdos.

Recorrido por Times Square en medio de la tormenta invernal



Una Experiencia Inolvidable para los Visitantes

Muchos de los turistas aguardaban ansiosos el cese del tráfico para poder atravesar la avenida y capturar la imagen perfecta con el manto blanco como telón de fondo. Sin embargo, otros se enfrentaron a una situación más compleja: transportar sus maletas hasta una estación cercana, desesperados por salir de la ciudad en medio de los inconvenientes provocados por la tormenta.