Calendario Escolar 2026: Fechas de Inicio de Clases en Todo el País

¡Todo Listo! Las Fechas Clave para el Inicio de Clases en 2026 en Argentina
La espera ha terminado: ya se conocen las fechas de inicio de clases para el ciclo lectivo 2026 en Argentina, brindando claridad a estudiantes y familias de todo el país.
Fechas Confirmadas para el Comienzo del Ciclo Escolar
El inicio de las clases se extenderá desde mediados de febrero hasta principios de marzo, dependiendo de la provincia. Mientras algunas jurisdicciones optan por un comienzo anticipado, otras se atienen a los plazos tradicionales.
Detalles Provinciales del Inicio de Clases
Buenos Aires: 2 de marzo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
Catamarca: 2 de marzo
Chaco: 2 de marzo
Chubut: 23 de febrero
Córdoba: 2 de marzo
Corrientes: 2 de marzo
Entre Ríos: 2 de marzo
Formosa: 2 de marzo
Jujuy: 23 de febrero
La Pampa: 2 de marzo
La Rioja: 2 de marzo
Mendoza: 25 de febrero
Misiones: 2 de marzo
Neuquén: 25 de febrero
Río Negro: 2 de marzo
Salta: 2 de marzo
San Juan: 2 de marzo
San Luis: 23 de febrero
Santa Cruz: 25 de febrero
Santa Fe: 2 de marzo
Santiago del Estero: 18 de febrero
Tierra del Fuego: 24 de febrero
Tucumán: 2 de marzo
Provincias que Inician el Ciclo Escolar Antes
Santiago del Estero será la pionera al comenzar las clases el 18 de febrero, seguida por San Luis, Chubut y Jujuy, que inician el 23 de febrero. Las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz lo harán el 25 de febrero, mientras que la mayoría comenzará el 2 de marzo.
Vacaciones de Invierno 2026: Lo Que Debes Saber
Las vacaciones invernales variarán según la jurisdicción, distribuyéndose entre el 6 y el 20 de julio. Cada provincia disfrutará de dos semanas consecutivas de descanso, en línea con las pautas del sistema educativo argentino.
Compromiso Educativo: ¿Cuántos Días de Clases Habrá?
El calendario escolar para 2026 establece un mínimo de 190 días de clases, de acuerdo con lo estipulado por el Consejo Federal de Educación. Este requisito es obligatorio para todas las provincias, garantizando así un nivel educativo adecuado en todo el país.
Importancia del Calendario Escolar
El anuncio anticipado de las fechas escolares resulta esencial para que familias, docentes y estudiantes puedan organizar su año académico, planificar vacaciones y coordinar actividades extracurriculares. Con esta información a mano, el sistema educativo se prepara para un nuevo ciclo que combina las normativas federales con la autonomía de cada provincia.