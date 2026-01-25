Calendario Escolar 2026: Fechas de Inicio de Clases en Todo el País

La espera ha terminado: ya se conocen las fechas de inicio de clases para el ciclo lectivo 2026 en Argentina, brindando claridad a estudiantes y familias de todo el país.

Fechas Confirmadas para el Comienzo del Ciclo Escolar

El inicio de las clases se extenderá desde mediados de febrero hasta principios de marzo, dependiendo de la provincia. Mientras algunas jurisdicciones optan por un comienzo anticipado, otras se atienen a los plazos tradicionales.

Detalles Provinciales del Inicio de Clases

Buenos Aires: 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríos: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

Provincias que Inician el Ciclo Escolar Antes

Santiago del Estero será la pionera al comenzar las clases el 18 de febrero, seguida por San Luis, Chubut y Jujuy, que inician el 23 de febrero. Las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz lo harán el 25 de febrero, mientras que la mayoría comenzará el 2 de marzo.

Vacaciones de Invierno 2026: Lo Que Debes Saber

Las vacaciones invernales variarán según la jurisdicción, distribuyéndose entre el 6 y el 20 de julio. Cada provincia disfrutará de dos semanas consecutivas de descanso, en línea con las pautas del sistema educativo argentino.

Compromiso Educativo: ¿Cuántos Días de Clases Habrá?

El calendario escolar para 2026 establece un mínimo de 190 días de clases, de acuerdo con lo estipulado por el Consejo Federal de Educación. Este requisito es obligatorio para todas las provincias, garantizando así un nivel educativo adecuado en todo el país.

Importancia del Calendario Escolar

El anuncio anticipado de las fechas escolares resulta esencial para que familias, docentes y estudiantes puedan organizar su año académico, planificar vacaciones y coordinar actividades extracurriculares. Con esta información a mano, el sistema educativo se prepara para un nuevo ciclo que combina las normativas federales con la autonomía de cada provincia.