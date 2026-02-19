Armando González y su oportunidad de romper un récord con Chivas en el Clausura 2026

El delantero de las Chivas busca hacer historia al convertirse en el primer jugador del Club Deportivo Guadalajara en conseguir dos títulos de goleo consecutivos en la competencia.

Armando González, apodado ‘Hormiga’, se enfrenta a un reto sin precedentes en el Clausura 2026: convertirse en el primer futbolista en la rica historia de 119 años de Guadalajara en lograr un bicampeonato de goleo. Tras haber liderado la tabla de anotadores durante el Apertura 2025, González ya suma cinco goles en seis partidos y está decidido a repetir su hazaña.

Una búsqueda histórica

Durante más de un siglo, el club ha visto a siete jugadores consagrarse como campeones de goleo, pero ninguno ha podido obtener el galardón en años consecutivos. Figuras como Omar Bravo, Alan Pulido y Javier Hernández disfrutaron de un solo reconocimiento en sus respectivas trayectorias en el club.

Cifras que lo respaldan

Con cinco tantos en su haber, González se sitúa en segundo lugar de la tabla de goleo, a solo un gol del líder, Joao Pedro del Atlético de San Luis. Aún quedan 11 fechas por delante, lo que le brinda la oportunidad de alcanzar y superar su marca anterior.

Un récord por derribar

En el Apertura 2025, Armando compartió la cima de goleo con Paulinho de Toluca y Joao Pedro, todos con 12 goles. Esta próxima etapa es crucial, ya que será su chance de escribir una nueva página en la historia de las Chivas.

La mirada de la Selección

El buen desempeño de González no ha pasado desapercibido. Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, ya ha comenzado a incluir su nombre en la lista de convocados para futuros amistosos. Un posible bicampeonato de goleo no solo aumentaría sus posibilidades de ser convocado para la Copa del Mundo 2026, sino que también consolidaría su posición como uno de los delanteros más destacados del fútbol mexicano.

El legado de los goleadores en Guadalajara

Desde 2019, cuando Alan Pulido fue el último goleador del club en el Apertura, con 12 anotaciones, González busca romper esa racha y establecerse como una leyenda del equipo. Mientras la competencia avanza, el joven delantero seguirá siendo clave en el camino hacia la gloria.