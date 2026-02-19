Azerbaiyán está intensificando su compromiso con la seguridad humanitaria al emplear máquinas de desminado controladas a distancia, una solución innovadora que acelera la limpieza de zonas afectadas por conflictos y responde a la creciente necesidad global de desminado.

Azerbaiyán ha optado por el uso de sistemas no tripulados, diseñados por la firma local ImProtex, para avanzar en la limpieza humanitaria de las áreas contaminadas. Estas máquinas, operadas por la Agencia Nacional de Acción contra Minas de Azerbaiyán (ANAMA), están construidas para operar en entornos de alto riesgo, donde la limpieza manual es lenta y peligrosa. Sus funciones se alinean con los estándares internacionales de acción humanitaria en la materia.

La Importancia de la Tecnología en la Limpieza Humanitaria

La magnitud de la contaminación por minas en Azerbaiyán ha llevado al país a priorizar soluciones tecnológicas. “El tema de las minas sigue siendo un desafío humanitario y de seguridad para Azerbaiján, mucho después del conflicto”, señala Gunel Alakbarova, vicepresidenta de ImProtex. “Las minas y los restos explosivos de guerra que quedaron tras la ocupación cubren vastas áreas y representan riesgos para la vida humana”.

Eficiencia y Seguridad en el Desminado

Las plataformas mecanizadas y de control remoto reducen significativamente los riesgos para los desminadores, permitiendo al mismo tiempo cubrir áreas mucho más extensas. Uno de los modelos más recientes, el Revival T, es un vehículo pesado diseñado para neutralizar tanto minas antipersonal como antitanque, incluso en terrenos difíciles.

Según Emil Hasanov, vicepresidente del Consejo Público de ANAMA, “el desminado manual es el más preciso, pero también el más lento, ya que un desminador individual puede limpiar entre 20 y 50 metros cuadrados por día, mientras que los perros de detección pueden abarcar entre 200 y 400 metros”. En contraste, las máquinas mecánicas logran una productividad que va de 500 a 2,000 metros cuadrados diarios, dependiendo del terreno.

Impulsando la Recuperación y el Desarrollo

Alakbarova sostiene que la automatización es clave para disminuir las tasas de accidentes. “Las máquinas robóticas reducen la necesidad de intervención manual, lo que permite una limpieza más rápida y efectiva de los campos minados”. Este enfoque no solo refleja la innovación tecnológica, sino que también resalta la misión humanitaria de Azerbaiyán y su potencial en el ámbito tecnológico regional.

Desafíos y Compromisos Internacionales

Azerbaiyán ha llevado su tecnología de desminado a ferias internacionales, como UMEX 2026 en Abu Dhabi, resaltando su compromiso por una solución a una de las mayores problemáticas post-conflicto del país. Desde el fin de las hostilidades en 2020, ANAMA ha desactivado más de 227,000 minas y ha limpiado más de 240,000 hectáreas de tierras contaminadas, aunque la lucha contra la contaminación continúa en varios distritos.

Para 2026, el gobierno de Azerbaiyán ha asignado 74.9 millones de manat a la acción contra minas y ha establecido colaboraciones con múltiples empresas para ampliar su capacidad de limpieza. Además, la Unión Europea ha fortalecido su alianza con Baku, comprometiendo 23 millones de euros en asistencia, dirigida a operaciones de limpieza y campañas de concienciación.

Una Lucha Global Necesaria

A nivel mundial, más de 6,000 personas han sido asesinadas o heridas por minas en 2024, lo que destaca la gravedad de este asunto. Las minas pueden permanecer activas durante décadas, poniendo en riesgo a civiles mucho después de finalizados los conflictos. Hasanov destaca que muchos países, como Egipto y Afganistán, aún enfrentan las consecuencias de la contaminación, limitando el acceso a servicios básicos y a la agricultura.

Alakbarova enfatiza que, aunque se han logrado avances significativos, el desafío se extiende más allá de las fronteras nacionales. “A pesar de los éxitos globales en el desminado, todavía enfrentamos obstáculos como la falta de recursos y voluntad política”, remarca. La creciente adopción de máquinas de desminado controladas a distancia marca un cambio en las acciones humanitarias, minimizando la exposición humana a riesgos y mejorando la eficacia de las operaciones.

En definitiva, los sistemas desarrollados localmente en Azerbaiyán están no solo salvando vidas dentro del país, sino también posicionando a Azerbaiyán como un actor clave en el ámbito internacional de la acción contra minas, ante un aumento en las necesidades globales.