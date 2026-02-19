Conoce a Florencia Rastelli: La mujer en grave estado tras el accidente en los médanos de Pinamar

Accidente de la Influencer Florencia Rastelli Mella: La Lucha por Su Recuperación Continúa

La salud de Florencia Rastelli Mella, la influencer y emprendedora argentina, atraviesa momentos críticos tras sufrir un accidente en la Costa Atlántica. Su historia ha conmovido a miles y su familia hace un llamado a unir fuerzas en su apoyo.

Florencia, de 33 años, se mantiene internada en la clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde lucha contra múltiples fracturas cervicales, contusiones pulmonares y una lesión raquídea que afecta su médula. Actualmente, está bajo estricta vigilancia en la unidad de terapia intensiva.

Una Vida Dedicada al Emprendimiento

Originaria de La Plata, Florencia es abogada, madre de dos hijos y una destacada influencer. En sus redes sociales compartía su pasión por el trabajo y la creatividad, relatando cómo disfrutaba cada instante en la Costa, donde generaba contenido para su emprendimiento de fragancias.

Un Mensaje de Esperanza

En medio de esta difícil situación, su familia ha tomado el control de sus redes para transmitir un mensaje de esperanza. “Mi hermosa comunidad, hoy los necesito más que nunca. Recen por mí”, postearon, destacando su fecha de nacimiento, **1/08/1992**.

El Impactante Accidente

El trágico accidente ocurrió en los médanos de **Pinamar**, un lugar famoso por su belleza natural. Florencia volcó su cuatriciclo y resultó gravemente herida. Este incidente no es aislado; otro accidente similar tuvo lugar en la misma zona a principios de enero.

El Contexto de Seguridad

A pesar de la señalización en el área que prohíbe actividades irresponsables y de velocidad, el incumplimiento es evidente. Testigos informaron que, durante el fin de semana, se observaron comportamientos peligrosos similares al de accidentes pasados, donde cuatriciclos y motos cruzan a gran velocidad, desoyendo las normativas.

En un trágico giro, otro accidente en **Villa Gesell** involucró a **Micaela Carnevale**, de 25 años, quien también sufrió graves lesiones al despegarse del vehículo sin casco ni cinturón de seguridad. Actualmente, se encuentra en la misma clínica que Florencia, tras ser asistida por politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano.

Desafíos para las Autoridades Locales

La repetición de estos incidentes ha puesto en alerta a las autoridades y comunidades, como es el caso de **Vivian Perrone**, integrante de Madres del Dolor. La falta de control sobre el uso de vehículos en áreas públicas se vuelve problemática, sobre todo a medida que la temporada alta turistica se aproxima. Perrone ha expresado su preocupación por la creciente cultura de desdén hacia las regulaciones de seguridad.

Mientras Florencia y Micaela luchan por curarse, sus historias resaltan la necesidad de adoptar medidas más efectivas para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los visitantes en las playas argentinas.