Impacto de la Apertura Comercial: Neumáticos, Precios y Empleo en Crisis

Un nuevo informe revela cómo la reciente apertura de importaciones afecta drásticamente el mercado de neumáticos y el empleo en Argentina. ¿Qué consecuencias trae este cambio para los trabajadores y los consumidores?

La Crisis del Empleo tras la Cierre de FateO

El último Radar Económico, titulado “La Apertura Baja los Precios (y el Empleo)”, pone de relieve los efectos adversos de la apertura comercial en el sector de los neumáticos. Con el cierre de la planta FateO y el despido de 920 trabajadores, el informe señala que la estrategia de contención de precios puede convertirse en un obstáculo significativo para la economía y la política del Gobierno.

Desvinculación entre Precios y Empleo

El análisis, realizado con el PxQ-Bot, se basa en una amplia base de datos de 66.363 precios únicos de 330 variedades de neumáticos de alrededor de 20 marcas. Se destaca la creciente disyuntiva entre la reducción de precios y la drástica caída del empleo, resaltando los desafíos que la apertura comercial presenta para la economía local.

Análisis de Importaciones y Empleo

Los datos muestran que, entre 2023 y 2025, la reducción del precio en dólares de los neumáticos alcanzó un -34,2%, coincidiendo con una disminución del empleo de un asombroso -46,1%. Este fenómeno sucede en un contexto donde las importaciones crecieron un 34,7% anualmente, planteando serias preguntas sobre la sostenibilidad de este modelo económico.

Variaciones de Precios y Tipo de Cambio

Además, se examinó el precio promedio mensual de neumáticos de diversas marcas en dólares. Los resultados indicaron que, aunque la empresa FateO no lidera el segmento de precios altos, el análisis se realiza sobre una variedad de productos, lo que complica el panorama.

Un Mercado Saturado de Ofertas

Entre 2023 y 2025, el aumento en la cantidad de marcas y productos en el mercado local no solo se atribuye a la apertura de importaciones, sino también a la eliminación de aranceles y a medidas para-arancelarias. Sin embargo, el sector enfrenta una crisis de sobreabastecimiento, evidenciada por una baja de precios que ya no se puede explicar únicamente por la apertura comercial, sino por la abundancia de neumáticos importados en un entorno de débil demanda interna.