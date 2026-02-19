¿Qué dejó el debut de Beto Casella en América?

El regreso de Beto Casella a la televisión con su nuevo programa "BTV, buena televisión" no logró captar la atención esperada, a pesar de las expectativas generadas por su debut en el canal América.

## Un Estreno en el Contexto del Rating

El miércoles marcó un nuevo capítulo en la carrera de Beto Casella, quien dejó atrás sus 20 años en el programa «Bendita» de elnueve para aventurarse en América. Sin embargo, a pesar del impacto de su llegada, las cifras de rating no mostraron un cambio significativo.

## Telefe Domina el Panorama Televisivo

El canal Telefe se mantuvo como líder indiscutido, acumulando más puntos de rating que la suma de los otros cinco canales de televisión abierta. Su programa «MasterChef Celebrity» se posicionó en el primer lugar con un impresionante 11,5 puntos. El interés del público se consolidó con un segundo bloque del mismo programa que alcanzó 9,9 puntos.

### La Competencia en el Top Five

Los otros programas de Telefe también brillaron. «Pasapalabra,» conducido por Iván de Pineda, logró ubicarse en el tercer puesto con 8,5 puntos, mientras que los informativos «Telefe Noticias» y «Staff de Noticias» se adueñaron del cuarto y quinto lugar, con 7,9 y 7 puntos respectivamente.

## Otros Competidores a la Vista

Por su parte, el canal El Trece destacó con la serie «Hija de fuego: la venganza de la bastarda,» que alcanzó 4,2 puntos, superando a «El Zorro,” que se quedó en 3,1. En América, a pesar de la presencia de Casella, «LAM» se mantuvo como el programa más visto del canal, logrando 3 puntos con la conducción de Denise Dumas y José María Listorti.

### Los Resultados en Elnueve y Otros Canales

Elnueve tuvo como su programa más visto a «Tele 9 mediodía,» que registró 2,6 puntos, seguido de «Bendita,» con 2,4 puntos en el día del debut de Casella. La TV Pública destacó con el Sorteo del Quini 6, logrando 0,6 puntos.

## La Ventaja de Telefe

Finalmente, Telefe se consolidó como el gran ganador del día con una diferencia de 4,2 puntos sobre su competidor más cercano, liderando el prime time con una ventaja de 6.2 puntos. América, en un tercer puesto, logró un rating de 2,2, superando a Elnueve por 8 décimas.

### Promedios Generales del Día

Los promedios generales del miércoles mostraron a Telefe liderando con 6,9 puntos, seguido por eltrece con 2,7, América con 2,2, y Elnueve con 1,4. Net TV y TV Pública marcaron 0,2 y Bravo TV, 0,1 respectivamente.