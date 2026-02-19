Karina Milei: En Buenos Aires para supervisar la votación en el Congreso

La Reforma Laboral en el Centro de la Controversia: Un Debate Clave en Buenos Aires

La reforma laboral se ha convertido en el eje central de la agenda del gobierno de Javier Milei, mientras se desarrolla un intenso debate en la Cámara Baja. La subtractividad de Karina Milei durante las ausencias de su marido pone de relieve la importancia de esta iniciativa.

En un giro sorprendente, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, optó por quedarse en Buenos Aires para supervisar la tramitación de la reforma laboral mientras su esposo, el presidente Javier Milei, asistía a un viaje oficial en Estados Unidos. Este acto refleja lo crucial que es esta reforma para la administración actual.

Expectativas de Voto: ¿Se Alcanzarán los 140 Aprobaciones?

La jornada promete ser larga para la funcionaria, quien el pasado viernes siguió de cerca la votación en la Cámara Alta. Su círculo cercano anticipa que podría hacer lo mismo en el debate de hoy, acompañado por Manuel Adorni. El jefe de Gabinete, por su parte, se mostró enérgico al criticar a las centrales obreras que ordenaron un paro general, destacando que el daño causado por las protestas interrumpe el trabajo en la nación. «El diálogo se frena cuando se quiere afectar a la Argentina», afirmó en una reciente entrevista.

Cambios y Desafíos en la Ley

Recientemente, el oficialismo decidió retirar el controvertido artículo 44 referente a licencias médicas, lo que les brinda confianza para obtener los 140 votos necesarios para la aprobación general de la ley. No obstante, persisten dudas sobre la votación de artículos específicos, especialmente en lo concerniente al Fondo de Asistencia Laboral.

Dinámicas Políticas Internas y Estrategias

Diego Santilli, quien se encontraba en el Senado para ayudar en las negociaciones, ha regresado a la presidencia de Diputados para coordinar los esfuerzos en esta crucial fase. La falta de presencia de Patricia Bullrich también ha generado rumores sobre tensiones dentro del bloque oficialista. Desde el PRO, los legisladores han insistido en la necesidad de incorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales pero han dejado claro que no interrumpirán la sanción de la ley.

Preocupaciones Sobre la Seguridad y el Orden Público

Con el clima político tenso, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha tomado medidas para monitorear el despliegue de fuerzas federales en un operativo destinado a garantizar la seguridad durante la sesión parlamentaria. Además, ha promovido la línea 134, donde los trabajadores pueden denunciar coerciones para marchar. Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se han expresado preocupaciones respecto a las recomendaciones realizadas a los periodistas sobre cómo actuar en caso de disturbios, reforzando el debate sobre la protección de la libertad de prensa.

Con la atención de la nación puesta en los próximos pasos de esta reforma laboral, el desarrollo del debate en la Cámara Baja será fundamental para definir el rumbo político y económico del país.