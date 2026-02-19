Servicios: ¿Qué son, qué ofrecen y sus costos?

El Café de Especialidad Revoluciona Buenos Aires: Descubre las Nuevas Joyas del Sabor

La pasión por el café de especialidad está en auge en todo el mundo, y Buenos Aires no es la excepción. La búsqueda de calidad, origen y aromas únicos transforma la experiencia de los amantes del café en la capital argentina.

La tendencia del café de especialidad ha crecido de manera considerable, priorizando granos de calidad y prácticas sustentables. Este fenómeno se refleja en la creciente popularidad de cafés que prometen no solo una bebida, sino una experiencia única para los sentidos.

La Presencia Argentina en la Escena Global

El impacto de este movimiento en Argentina se evidencia en la inclusión de dos cafeterías porteñas en el prestigioso listado de The World’s 100 Best Coffee Shops. Este año, Negro Cueva de Café se posicionó en el puesto 94, mientras que Surry Hills Coffee ocupó el lugar 99. Una representación más modesta en comparación con el 2025, cuando seis locales del país lograron este reconocimiento internacional.

Cafés que Marcan Trendencias

Negro Cueva de Café

Con tres locales en la ciudad, Negro Cueva de Café destaca por su propio tostadero llamado Fuego. Desde allí, seleccionan granos de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú. Fundada en 2015, la misión del café es ofrecer una experiencia innovadora y agradable, consolidándose como pionero en el ámbito del café de especialidad en el centro de Buenos Aires.

Surry Hills Coffee

Inspirado en la vibrante cultura australiana, Surry Hills Coffee abrió sus puertas en primavera de 2019. Este café combina un ambiente minimalista y acogedor con sabores únicos, convirtiéndose en un lugar de encuentro para los amantes del café y el brunch. Además, sus dueños operan un laboratorio de café en Palma de Mallorca y una tienda en Miami, ampliando así su influencia internacional.

Precios y Ofertas

En cuanto a precios, un espresso cuesta aproximadamente $4,000, mientras que un cappuccino se ofrece a $5,000. Los platos también están en la lista, con un avocado toast alcanzando los $10,000. Esta diversidad de opciones refleja el compromiso de estas cafeterías por ofrecer calidad en cada taza y plato.

Ubicaciones Destacadas

Negro Cueva de Café: Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales; El Salvador 4200, Palermo. Instagram: @cafenegrook

Surry Hills Coffee: Arévalo 2877, CABA. Instagram: @surryhillsbuenosaires

La revolución del café de especialidad sigue su curso, y Buenos Aires se posiciona como un punto clave en esta apasionante experiencia, donde cada taza cuenta una historia de dedicación y pasión.