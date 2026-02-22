Descubre en Palermo el irresistible lomo Wellington: jugoso y tierno

Bistrós en Buenos Aires: Un Viaje Gastronómico que Conquista Paladares

Descubre cómo los bistrós de la capital argentina están reinventando la cocina tradicional con un toque moderno y auténtico, sin perder de vista sus raíces.

Los bistrós son un ícono en la gastronomía internacional y Buenos Aires no es la excepción. Estos pequeños y acogedores restaurantes han encontrado su lugar en la ciudad, fusionando la calidad de los ingredientes locales con técnicas culinarias inspiradas en la tradición francesa.

La Esencia de los Bistrós

Definidos por su calidez y su enfoque en la cocina confortable, los bistrós ofrecen platos que oscilan entre lo conservador y lo contemporáneo. Este estilo ha logrado traspasar fronteras y convertirse en una opción popular en diversas latitudes, desde Europa hasta América del Sur.

Una Nueva Generación de Cocineros

Un claro ejemplo de esta tendencia es Ramiro Hernández, un chef que ha seguido los pasos de su padre, también un apasionado de la gastronomía. Tras intentar una carrera en ingeniería, Ramiro decidió seguir su verdadera vocación y se formó en un instituto gastronómico. Su experiencia en el reconocido restaurante del chef español Quique Dacosta marcó un punto de inflexión en su carrera.

Un Bistró Único en Palermo

Ubicado en una tranquila esquina de Palermo, el bistró de Ramiro es un espacio donde la cocina abierta invita a los comensales a disfrutar de un ambiente acogedor. Con un salón que dispone de solo 30 cubiertos, cada plato es elaborado con atención y calidad. La propuesta menul ofrece un equilibrio entre la herencia francesa y aportes españoles y mediterráneos, resultando en una experiencia culinaria excepcional.

Delicias en el Menú

Entre los destacados de la carta se encuentran las quenelles de paté de foie y trucha, un ejemplo de refinamiento y sabor sutil. El acompañamiento de pan brioche complementa a la perfección. También se puede disfrutar de un tomate asado con stracciatella cítrica; tierno y gratamente chamuscado, que añade un sabor único a la experiencia.

Sabores que Sorprenden

Los mejillones en salsa marinera aportan elegancia en textura y sabor, mientras que un plato emblemático, el lomo Wellington, se presenta como una deliciosa interpretación del clásico. La carne jugosa, envuelta en una masa de hojaldre, se sirve con una salsa demi-glace y un cremoso puré de papas.

Un Final Dulce

Para cerrar la experiencia, no te puedes perder la crème brûlée de la casa, un deleite donde la caramelo se entrelaza con una sedosa crema pastelera, añadiendo un toque de ralladura de naranja.

Así, los bistrós en Buenos Aires no solo preservan la tradición, sino que también la reinventan, ofreciendo una experiencia culinaria que rinde homenaje a la rica herencia gastronómica de la ciudad.