Cavallo brinda recomendaciones al Gobierno para frenar tasas e inflación

El exministro intenta impulsar un cambio en la política económica actual, sugiriendo reformas que prometen consolidar la estabilidad y fomentar el crédito en Argentina.

Domingo Cavallo, reconocido exministro de Economía, ha instado al Gobierno a considerar la «convertibilidad del peso» como una herramienta clave para alcanzar una sólida estabilidad económica y disminuir las altas tasas de interés que afectan el acceso al crédito.

La Necesidad de la Convertibilidad y Fin del Cepo Cambiario

Cavallo enfatiza que es crucial eliminar los controles cambiarios, lo que permitiría un funcionamiento más libre del mercado y contribuiría a la normalización económica sin comprometer la estabilidad financiera.

“Cuanto más pronto se declare la convertibilidad del peso, será mejor”, comentó, añadiendo que el Banco Central debería actuar únicamente para acumular reservas o influir en el tipo de cambio cuando tenga respaldo suficiente.

A pesar de reconocer que el actual esquema de bandas cambiarias no es completamente erróneo, alertó sobre las distorsiones que generan las restricciones vigentes e impactan negativamente en la efectividad de las políticas monetarias.

Desafíos del Crédito y la Inflación

El exfuncionario destacó que la permanencia de controles sobre el crédito mantiene tasas elevadas e inestables, lo que frena la recuperación económica y la inversión privada. «Una economía sin acceso al crédito no puede funcionar eficientemente», subrayó.

Cavallo también criticó la presión fiscal sobre el sector financiero, proponiendo la eliminación de impuestos como Ingresos Brutos para facilitar un entorno más propicio para el crédito a mediano y largo plazo.

El Progreso en la Lucha Contra la Inflación

Se reconoce que la actual administración ha logrado reducir la inflación, pero Cavallo advierte que el verdadero reto radica en mantener esa tendencia a largo plazo, evitando retrocesos ante imprevistos económicos.

“Bajar desde niveles cercanos a la hiperinflación es más sencillo; lo difícil es conseguir estabilidad sostenible”, reflejó, resaltando la necesidad de continuidad en políticas macroeconómicas efectivas.

Proyecciones para 2027 y la Importancia de la Liberalización

Con el horizonte electoral de 2027, Cavallo visualiza un futuro donde el peso se convierta en una moneda plenamente convertible. Esto permitiría a los ciudadanos elegir libremente entre divisas, profundizando la eficiencia del sistema financiero en la intermediación de crédito.

Según él, solo a través de esta liberalización se podrán reducir las tasas de interés y consolidar un mercado de crédito robusto, favoreciendo un crecimiento económico sostenido.

“Podemos alcanzar una situación similar a la de los primeros años de la convertibilidad, pero es esencial ordenar los desajustes y eliminar la represión financiera”, concluyó Cavallo.