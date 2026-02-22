Vaquero (PNV): «Los extremos, incluyéndose Gobierno y PP, alimentan a Vox»

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, destaca el riesgo de que un discurso polarizado beneficie a Vox. Al mismo tiempo, aborda la problemática de la vivienda en España y la importancia de proteger a los arrendatarios con medidas adecuadas.

Los extremos alimentan a Vox

En una reciente entrevista, Vaquero expresó su preocupación por cómo tanto la izquierda como el PP han contribuido al crecimiento de Vox. «Mientras tanto, ese partido sigue ganando terreno sin realizar un esfuerzo significativo», afirmó.

Críticas a la estrategia de confrontación

Sobre la respuesta de la izquierda a Vox, Vaquero argumenta que un ataque constante solo proporciona más votos a este partido extremista, en lugar de marginarlo y silenciarlo. «Es un espectáculo del que ellos se benefician», añadió.

Desafíos en la Vivienda en España

En el ámbito de la vivienda, la portavoz advirtió sobre el impacto que tienen las políticas sociales en el acceso al alquiler. «Las altos requisitos de pago dificultan que jóvenes y familias de clase media encuentren un hogar», explicó.

Necesidad de un escudo social eficaz

Vaquero enfatizó que es la administración la que debe hacerse cargo de proporcionar un escudo social, en lugar de dejar que caiga sobre los propietarios. Mencionó que las medidas actuales perjudican tanto a inquilinos como a arrendadores, generando un escenario poco favorable para ambos lados.

Debate sobre el uso del velo en la sociedad

Respecto al controversial tema del uso del burka y el niqab, Vaquero manifestó su rechazo a debatir leyes que contribuyan a desviar la atención hacia Vox. «Es crucial no crear alarmas innecesarias en la sociedad», declaró.

Competencias y autonomía para Euskadi

En el contexto de las competencias, la portavoz sostiene que Euskadi debería tener más voz en decisiones sobre infraestructuras como puertos y aeropuertos. «Queremos asegurar que la gestión de estas áreas esté en manos de quienes realmente comprenden nuestras necesidades», señaló.

La situación política actual

Al hablar sobre la relación con el gobierno de Pedro Sánchez, Vaquero expresó su frustración por las constantes presiones para cumplir acuerdos. «La confianza se ve afectada por la falta de claridad», advirtió, mientras subrayaba que, a pesar de todo, su partido busca colaborar y avanzar.