Maria Anna: La hermana prodigio que inspiró a Mozart

Cuando Sylvia Milo visitó el museo de Mozart en Viena, un retrato la cautivó.

En la obra, una mujer sentada junto a Wolfgang tocaba el piano, desatando en Milo una necesidad de descubrir quién era. Aquella joven no era Constanze, la esposa del célebre compositor, y la revelación de la existencia de Nannerl Mozart la intrigó profundamente.

El Descubrimiento de Nannerl

Milo, de origen polaco y apasionada por la música, comenzó su investigación viajando a los lugares importantes en la vida de Nannerl. Descubrió que no solo fue una competente pianista, sino que su talento quedó opacado por las exigencias sociales de su época.

Las Raíces Familiares de los Mozart

Nannerl, llamada Maria Anna, nació el 30 de julio de 1751. Junto a su hermano Wolfgang, quien nacería cinco años después, eran los únicos hijos sobrevivientes de Leopold Mozart y Anna Maria Pertl.

Una Educación y Profesionalismo Destacados

Desde pequeña, Nannerl mostró un talento excepcional para el piano, el cual fue pulido por su padre. A los ocho años, ya era una pianista admirada, inspirando a su hermano Wolfgang a seguir sus pasos en la música.

Los Primeros Conciertos y Éxitos

Leopold Mozart, quien reconoció el talento prodigioso de sus hijos, organizó giras por Europa donde ambos deslumbraron en la corte de la emperatriz María Teresa. Nannerl, con solo once años, era elogiada por su capacidad para interpretar las obras más complejas con impresionante precisión.

El Cambio en la Carrera Musical

Sin embargo, al cumplir 18 años, las expectativas sociales dictaron que Nannerl debía quedarse en casa, donde su madre le enseñaba las responsabilidades domésticas. Esta decisión condicionó perdiendo las oportunidades de continuar su carrera musical.

La Mujer Detrás del Artista

A pesar de las limitaciones, Nannerl nunca dejó de crear música. Durante sus años en casa, continuó enseñando piano, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ofrecer clases de música en Salzburgo.

Una Vida Rica en Música

La correspondencia con su hermano Wolfgang continuó hasta su muerte, y sus cartas revelan la belleza de una relación cercana y amorosa. A pesar de los reveses, Nannerl logró mantener su pasión por la música y participar como solista tras quedar viuda.

El Legado de Nannerl

Poco a poco, la figura de Nannerl está volviendo a ser reconocida en la historia de la música. Sylvia Milo, con su obra «The Other Mozart», ha ayudado a revivir la memoria de esta virtuosa, recordando al mundo que detrás del gran Wolfgang Amadeus, había una talentosa hermana que también merecía su lugar en la historia.