¿Por qué no te puedes perder ‘Los ángeles ignorantes’?, la serie italiana que está conquistando audiencias

En un entorno romántico y trágico, "Los Ángeles Ignorantes" ahonda en los complejos lazos que se entrelazan tras la muerte. La serie, ahora disponible en Disney+, explora cómo el amor y el duelo pueden llevar a conexiones inesperadas.

Un dron que sobrevuela Roma como un símbolo de inminente tragedia se posa sobre Massimo (Luca Argentero), sugiriendo el cambio radical que está a punto de ocurrir. La voz en off de un difunto avisa: «La muerte, como todo final, contiene un comienzo».

Descubriendo Secretos y Nuevas Realidades

En el corazón del relato, un marido deja como legado una revelación inesperada: su amor oculto por otro hombre durante su matrimonio. Este giro imprevisto enfrenta a los personajes y al público con la realidad de que no hay «buenos» ni «malos»; solo personas que han sufrido y buscan sanar sus heridas.

Amor en Tiempos de Duelo

¿Puede el dolor conectar a quienes han sido amantes de la misma persona? La narrativa no presenta el amor como una línea recta, sino como un laberinto donde las relaciones ofrecen caminos inesperados hacia la comprensión.

Una Visión Moderna del Drama Romántico

El cineasta turco nacionalizado italiano Ferzan Özpetek, quien ya había abordado esta historia en 2001, presenta ahora una serie que expande el universo emocional en ocho episodios. La trama se desarrolla en un estilo visual sencillo, pero profundamente emotivo.

La Ausencia y sus Consecuencias

El trágico accidente de Massimo convierte a Antonia (Cristiana Capotondi) en viuda y a Michele (Eduardo Scarpetta) en un «viudo» inesperado. Su dolor compartido trasciende etiquetas y los une en una lucha por comprender y sanar una pérdida común.

Reflexiones sobre la Lealtad y el Amor

En un recorrido por las oscuras y luminosas facetas del amor, con el Coliseo y otros símbolos de Italia de fondo, la serie presenta personajes entrañables y excéntricos que ayudan a quienes buscan reconstruir sus vidas.

Un Relato Riqueza Cultural

Con la música de Mina Mazzini como telón de fondo, la serie aborda temas contemporáneos como la diversidad, la discriminación y el concepto de familia. Lo que podría haberse convertido en una historia típica de infidelidad se transforma en una narrativa más rica e inclusiva.

Un Abordaje Comprensivo

Los Ángeles Ignorantes es menos sobre la acción que sobre el viaje emocional de sus personajes. Aunque algunas subtramas pueden diluir el foco principal, el relato ofrece importantes reflexiones sobre la infidelidad, la lealtad y la complejidad de las relaciones humanas.

Un Viaje que Insiste en el Amor y la Compasión

Esta serie ofrece un análisis profundo de la idea de que las relaciones no son propiedad exclusiva de nadie, llevándonos a cuestionar tanto lo que sentimos como lo que la sociedad exige de nosotros.

Información sobre la Serie

Género: Drama romántico. Dirección: Ferzan Özpetek, Gianluca Mazzella. Protagonistas: Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Eduardo Scarpetta. Disponible: 8 capítulos en Disney +.