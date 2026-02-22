Perfiles de Gobernadores Mileístas

La sorprendente reconciliación entre Javier Milei y numerosos gobernadores, muchos de los cuales tenían un historial de oposición, marca un giro en la política argentina. Este cambio está ligado a las recientes victorias electorales y a la búsqueda de influencia en un contexto de desafíos económicos.

El respaldo de varios gobernadores, incluso algunos desde el peronismo, ha sido crucial para la aprobación de reformas legislativas impulsadas por Javier Milei. Especialmente, el apoyo se ha manifestado de manera contundente en la reciente reforma laboral, a pesar de que muchos de ellos se opusieron en el pasado a iniciativas del gobierno nacional.

De Oposición a Socios: El Cambio de Estrategia

Durante el año pasado, un buen número de gobernadores se manifestaron en contra de los proyectos oficiales, buscando frenar la agenda del gobierno. Sin embargo, la escena política cambió radicalmente post-electoral, tras el rotundo triunfo de la Libertad Avanza (LLA) en las elecciones generales, que impulsó un efecto de ‘arrastre’ en el Congreso.

Gobernadores que Cambiaron de Lado

Algunos mandatarios, como Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y Rogelio Frigerio en Entre Ríos, han encontrado en esta nueva etapa una oportunidad para alinearse con Milei, incluso compartiendo listas electorales. Este fenómeno no se limita solo a figuras del PRO o de la UCR, ya que algunos peronistas también han mostrado disposición a colaborar en la reforma laboral.

Los Números de la Nueva Alianza

El respaldo a la reforma laboral proviene también de figuras como el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua. Sin embargo, la división puede observarse en otros territorios donde la estrategia de Milei todavía enfrenta resistencia.

¿Qué Impulsa Este Cambio de Comportamiento?

Estos giros en las lealtades políticas están motivados por varios factores, incluyendo la popularidad de Milei entre los votantes a nivel local y la urgencia de responder a las dificultades económicas de sus distritos. La actual gestión ha reducido significativamente los fondos que las provincias reciben del gobierno nacional, lo que ha generado una necesidad inmediata de alinear posiciones para asegurar recursos.

Los Desafíos de la Nueva Era Política

A pesar del respaldo, esta nueva dinámica viene acompañada de tensiones. Muchas de las reformas propuestas por Milei son percibidas como una oportunidad para la reconfiguración política, pero también limitan el margen de maniobra para el gobierno. Por ejemplo, se han dejado fuera cambios al Impuesto a las Ganancias, que impactarían negativamente en las arcas provinciales.

La Oposición Peronista: Un Juego de Estrategias

El grupo de gobernadores peronistas que se opone a Milei ha optado por una estrategia de aislamiento, en vez de ofrecer alternativas viables. Esta inercia podría volverse en su contra a medida que los desafíos económicos persisten y crece el descontento social.

Mirando Hacia el Futuro: Inestabilidad y Transformaciones

A medida que estas nuevas alianzas se consoliden o se fracturen, la política argentina se enfrenta a un panorama inestable. Las decisiones de los gobernadores, influenciadas tanto por la opinión pública como por sus necesidades locales, determinarán el rumbo del país en los próximos años. La cuestión será ver cuánto tiempo podrán mantener estas alianzas en medio de una dinámica política en constante cambio.