Foro de Inversiones en Mendoza: Oportunidades Millonarias para Startups y Empresarios

Mendoza se Prepara para el Gran Foro de Inversiones que Conectará Startups con Capital Internacional

Con un lema inspirador, Mendoza se alista para su séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios, programada para el 5 y 6 de marzo de 2026. Un evento que promete ser un hito en el impulso de proyectos innovadores y el acceso a financiamiento estratégico.

Consolidando a Mendoza como Destino de Inversión

El foro, que se llevará a cabo en el hotel Hilton en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, busca posicionar a Mendoza como un centro atractivo para inversiones tanto nacionales como extranjeras. Esta edición, organizada por el Ministerio de Producción de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), se ha convertido en un encuentro clave para quienes desean explorar oportunidades en un entorno económico en transformación.

Innova Invest: Conectando Startups con Oportunidades

Un componente destacado de esta edición es el programa Innova Invest, que vuelve tras su exitoso debut el año anterior. Este programa está diseñado para unir a startups preseleccionadas con fondos de inversión, facilitando la creación de alianzas estratégicas que impulsen proyectos tecnológicos desde el interior hacia el mercado global.

Adicionalmente, se llevarán a cabo Mesas de Inversión Sectoriales, donde funcionarios y líderes empresariales discutirán objetivos vitales para la provincia, ofreciendo a los inversores una visión clara de las futuras iniciativas gubernamentales y privadas.

Networking y Encuentros B2B: Impacto Medible

El foro no solo se limitará a conferencias; se han organizado una serie de actividades de networking y reuniones B2B para fomentar interacciones significativas entre proveedores e inversores. Este enfoque incluye:

Reuniones B2B: Oportunidades para estrechar vínculos comerciales entre actores clave.

Contacto Directo: Espacios dedicados para que los inversores se relacionen directamente con funcionarios provinciales, facilitando así el avance de proyectos y trámites.

Con una participación histórica de más de 3.200 asistentes, entre los cuales se destacan 850 empresarios de marcas globales y la concreción de 66 mesas de inversión, el evento reafirma su relevancia en el calendario económico de la región.

Análisis Económico a Cargo de Líderes Regionales

La primera jornada del foro concluirá con una charla a cargo del gobernador Alfredo Cornejo y Martín Clément del CEM. Ambos ofrecerán un análisis sobre el “Contexto Económico para Inversiones y Negocios”, brindando a los asistentes una perspectiva valiosa para orientarse en sectores de alta demanda, como el vitivinícola, tecnológico y de servicios, que son cruciales para la generación de divisas en Mendoza.