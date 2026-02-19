Urgente: Bebé de Comodoro necesita tratamiento en Garrahan durante el paro nacional

La familia de Liana, una bebé de Comodoro Rivadavia diagnosticada con histiocitosis congénita, clama por apoyo para trasladarla al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde debe recibir atención urgente.

Liana, de solo tres meses, enfrenta una situación crítica. Su familia ha logrado un turno para su atención, pero el paro nacional ha complicado su viaje, obligándolos a reprogramar para el lunes. Sin embargo, necesitan ayuda económica para cubrir los costos del traslado y la estadía en la capital.

Un diagnóstico preocupante

La pequeña, diagnosticada con histiocitosis congénita, fue enviada urgentemente al Hospital Garrahan, donde le urgentemente se requiere atención médica. Su madre, Laura Barría, lamenta: “Necesitamos tratamiento lo antes posible, pero el paro nos ha impedido viajar como estaba previsto”.

Desafíos económicos en medio de la crisis

La obra social de la familia ofrece un solo pasaje y niega cubrir los gastos de estadía, lo que agrava su situación. Laura, quien actualmente está de licencia por maternidad, enfrenta dificultades económicas en su trabajo debido a la caída de ventas. “A pesar de haber pagado casi 500 mil pesos en la obra social, ahora estamos solos ante este desafío”, expresa.

Un llamado a la solidaridad

Con angustia, Laura solicita apoyo: “Apelamos a la solidaridad de todos. Necesitamos fondos para estudios, traslado y comida en Buenos Aires. Además, debemos llevar a nuestra otra hija de 2 años, ya que no tenemos a quién dejarla”.

La urgencia del tratamiento

Paulo Lencina, el padre de Liana, comparte su preocupación: “Estamos ante una enfermedad compleja que puede afectar los órganos de nuestra hija. El tiempo es crucial, y los paros nos han dejado a la deriva. No sabemos cuánto tiempo estaremos en Buenos Aires ni cuándo podremos recibir la atención que Liana necesita”.

“Seguimos con la esperanza de que todo salga bien y rápido. Necesitamos que nuestra hija reciba el tratamiento necesario lo antes posible”, finaliza Paulo, visiblemente afectado.

¿Cómo colaborar?

La familia está dispuesta a recibir donaciones para poder afrontar los gastos médicos y de viaje. Aquellos que quieran ayudar a Liana pueden comunicarse al 2974733735 o al 2974280339.