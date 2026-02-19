Italia considera límites de edad para redes sociales: 77% de adolescentes confiesa ser adicto a sus teléfonos

La preocupación por la adicción digital entre los adolescentes italianos crece alarmantemente, revelando un problema que ha alcanzado dimensiones inesperadas. Nuevas estadísticas muestran que casi un millón de jóvenes están en riesgo.

El Instituto Nacional de Salud de Italia ha publicado cifras impactantes: alrededor de 100,000 jóvenes de 15 a 18 años podrían estar experimentando adicción a las redes sociales. Además, se estima que medio millón sufre de un trastorno por videojuegos, reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como una condición médica desde 2019.

Una encuesta realizada por la Asociación de Advertencia Social, dedicada a la ética digital, revela que el 77% de los adolescentes italianos se consideran adictos a sus dispositivos. Sin embargo, muchos indican que carecen de las herramientas y el apoyo necesario para cambiar su comportamiento.

Relaciones Dañadas y Educación Deficiente

La iniciativa «Con i Bambini» ha financiado más de 800 proyectos en Italia para combatir la pobreza educativa infantil. Su investigación indica que la pobreza educativa y las dificultades relacionales son factores clave en la adicción digital.

“Más del 75% de los adolescentes con problemas relacionales graves y adicción a redes sociales y videojuegos tienen vínculos distorsionados o ausentes con sus padres”, afirma Simona Rotondi, responsable de actividades institucionales en ‘Con i Bambini’.

Más Allá de las Prohibiciones

El debate sobre la adicción digital se está ampliando a nivel internacional. En noviembre, el Parlamento Europeo propuso establecer la edad mínima para acceder a las redes sociales en 16 años. Italia y Francia contemplan leyes que prohibirían el uso de estas plataformas a menores de 15 años. También España está evaluando acciones similares.

“La legislación es necesaria, pero no suficiente”, sostiene Rotondi. “No es solo cuestión de prohibir; necesitamos concentrarnos en mejorar la situación cultural de nuestras familias y niños.”

Los expertos enfatizan que la prohibición puede ser una herramienta de protección, pero no puede remplazar un camino educativo estructurado.

Siendo Conscientes: Jóvenes y Padres Preocupados

Los padres son los más alarmados. Un estudio de ‘Con i Bambini’ realizado por el Instituto Demopolis revela que el 83% de los adultos italianos teme la adicción de sus hijos al internet y a dispositivos móviles.

“Estamos preocupados, pero no sabemos cómo quitarles el teléfono a nuestros hijos. Las instituciones educativas deben ayudarnos”, señala un padre angustiado.

La concienciación entre los jóvenes está en aumento. “Así es como nos informamos; leemos menos periódicos y la mayoría de las noticias nos llegan por redes sociales”, comparte una adolescente. “No podemos evitar las redes; en este mundo hipertecnológico, debemos aprender a usarlas de manera consciente. Es mejor actuar en prevención que en represión”, concluye.