Armenia y Azerbaiyán: Nuevas conversaciones de la sociedad civil para impulsar la paz

La encantadora localidad de Gabala en el noroeste de Azerbaiyán fue testigo de la cuarta ronda de diálogos entre representantes de Armenia y Azerbaiyán, marcando un impulso hacia un futuro pacífico tras décadas de conflictos.

Un Nuevo Capítulo en la Relación Armenia-Azerbaiyán

Ambos países han establecido el formato conocido como Puente de Iniciativa por la Paz, poco después de firmar un histórico acuerdo de paz en Washington DC. Esta iniciativa reúne a múltiples actores de la sociedad civil de Armenia y Azerbaiyán, quienes intercambian visitas para avanzar en un diálogo pacífico y constructivo.

Enfrentando Desafíos Históricos

Areg Kochinyan, presidente del Consejo Armenio y coordinador del Puente de Iniciativa por la Paz, destacó que ambas naciones deben lidiar con «una enorme cantidad de trauma». A pesar de las dificultades, hay un esfuerzo significativo por avanzar con el acuerdo de paz.

Kochinyan también mencionó que la normalización y paz en el Cáucaso del Sur son de gran relevancia para Occidente, lo que explica el creciente interés de Estados Unidos en la región.

Pensando en el Futuro

Farhad Mammadov, director del Centro de Estudios del Cáucaso del Sur, reafirmó que «los conflictos no han afectado negativamente el proceso de construcción de paz», subrayando la autonomía del proceso.

Durante la reunión en Gabala, el enfoque estuvo en generar impulso para el proceso de paz en curso. La escritora y antropóloga cultural armenia, Lusine Kharatyan, expresó la importancia de continuar estos diálogos en un mundo donde la violencia aumenta, enfatizando la necesidad de mantener la paz.

Superando Barreras y Mitos

Eleonora Sargsyan, trabajadora juvenil de Armenia, mencionó que «durante 30 años hemos vivido con fronteras cerradas, lo que creó un marco de deshumanización mutua». Por lo tanto, considera esencial iniciar un proceso de rehumanización a través de iniciativas de paz que unan a expertos de ambos países.

Profundizando el Diálogo

Los representantes azeríes subrayaron igualmente la necesidad de profundizar el diálogo a nivel de la sociedad civil. Orkhan Amashov, participante del Puente de Iniciativa, describió las discusiones como «increíblemente amplias y profundas», orientadas a preparar a sus sociedades para un eventual acuerdo de paz y sus implicaciones.

Signos de Progreso

Ramil Iskandarli, presidente del Foro Nacional de ONG de Azerbaiyán, mencionó la relevancia simbólica de cruzar fronteras para mantener diálogos por la paz, subrayando que este encuentro representa el cuarto paso en un proceso en el que ha estado involucrado desde el inicio.

Cooperación Económica en Auge

El asesor de política exterior del presidente azerí, Hikmet Hajiyev, dirigió las conversaciones y aseguró que Azerbaiyán está «plenamente comprometido con la agenda de paz de Washington». Este compromiso trasciende las palabras y se traduce en acciones concretas, como el desarrollo del Corredor TRIPP, un proyecto de 42 kilómetros que conecta Azerbaiyán con su exclave de Nakhchivan a través de Armenia.

Hajiyev también destacó la creciente cooperación económica entre ambos países, que incluye comercio bilateral, envíos de tránsito a Armenia y contactos entre personas, reflejando los beneficios económicos de la paz.

Un Camino por Recorrer

Al cierre de las charlas en Gabala, los participantes coincidieron en que el diálogo continuo es vital para mantener la comunicación y avanzar en el camino hacia un futuro pacífico.