Mamá y Padrastro de Ángel se Defienden: ‘Nadie Nos Ayudó’

Un corazón roto y muchas preguntas sin respuesta es el legado que dejó la trágica muerte de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años que sufrió un paro cardíaco mientras dormía. Su madre y padrastro ahora enfrentan una tormenta de críticas y acusaciones en su barrio y en las redes sociales.

Un Llamado de Ayuda en la Noche Trágica

En un video grabado el pasado martes, Maicol González, padrastro de Ángel, se muestra visiblemente afectado mientras expresa su incredulidad: “¿Quién podría imaginar que mientras el nene dormía le sucedería algo así?”. Junto a su pareja, Mariela Altamirano, intentan explicar la situación a los vecinos preocupados.

Defendiendo su Inocencia

En la grabación, Mariela y Maicol se defendieron de las críticas que han surgido en la comunidad. Recalcan que ningún vecino se ofreció a ayudarlos en el momento crítico en que el pequeño Ángel dejó de reaccionar. “Salimos a pedir ayuda, pero nadie lo hizo. La gente prefiere grabar y comentar en lugar de actuar”, denuncia Maicol.

Acusaciones contra el Sistema de Emergencias

Ambos expresaron su descontento con el servicio de ambulancias, afirmando que los profesionales que llegaron al lugar no estaban capacitados para realizar reanimación cardiopulmonar (RCP). Mariela asegura: “Llegaron dos ambulancias y ninguno sabía cómo actuar. Fue un oficial de policía quien finalmente hizo RCP. Es inaceptable”.

El Rol del Padre Biológico

La relación entre Maicol, Mariela y el padre biológico de Ángel, Luis López, es tensa. La pareja sostiene que Luis intentó manipular la situación en el hospital, sugiriendo que el niño había sido golpeado, lo que fue desmentido por el personal médico. «La doctora aseguró que Ángel no tenía signos de violencia», enfatiza Mariela.

El Misterio de la Causa del Paro Cardíaco

A pesar de los estudios médicos realizados, los profesionales no lograron determinar la causa del paro cardíaco. “No se encontró ningún motivo claro que explicara su desmayo”, señala Mariela, quien recalca que Ángel era un niño activo y saludable.

Crecientes Tensiones y Acusaciones Mutuas

Ambos también revelaron que se sienten amenazados por los vecinos y continúan enfrentando acusaciones en redes sociales. “Nos dijeron que iban a quemar nuestra casa”, afirma Maicol, enfatizando el deseo de proteger a su hija.

Reacciones de la Comunidad

En medio de esta tragedia, la comunidad se ha dividido. Mientras algunos vecinos muestran apoyo, otros se suman a las críticas. “La gente prefiere difundir rumores antes que informarse de la verdad”, lamenta Maicol.

Por ahora, los padres de Ángel continúan buscando respuestas y tratando de administrar el dolor que ha dejado esta inesperada pérdida en sus vidas.