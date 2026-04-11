Córdoba Avanza en el Mercado de Activos Ambientales con MEVA

En un paso hacia la sostenibilidad, la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba ha presentado MEVA, una innovadora plataforma dedicada a la comercialización de activos ambientales. Esta iniciativa busca fusionar tecnología y estándares ambientales, impulsando un futuro más ecológico.

MEVA: Innovación en la Sostenibilidad

MEVA se establece como un espacio que asegura trazabilidad, transparencia y respaldo técnico en cada transacción. Su objetivo es responder a las crecientes demandas en materia de acción climática integrando producción, innovación y sostenibilidad en una sola agenda.

Palabras de la Presidenta de la BCCBA

“La producción, la innovación y la sustentabilidad deben ser parte de una misma agenda productiva, económica y política de nuestro país”, afirmó Laura Passerini, presidenta de la BCCBA. Según Passerini, la plataforma está diseñada “para que todos puedan ser parte de una red que reconozcan como propia” y facilite el acceso a este nuevo modelo comercial.

Una Herramienta para la Generación de Activos Ambientales

La plataforma MEVA se presenta como un medio para crear y comercializar activos ambientales, como los créditos de carbono, que tienen un valor económico tangible. “Es una invitación a adoptar procesos sostenibles que generen activos, con un espacio donde pueden ser comercializados con certificación, neutralidad y confianza”, explicó Passerini.

Confianza en la Trazabilidad

Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales, subrayó el valor institucional de MEVA, destacando que “la confianza es fundamental” y que la fortaleza de la Bolsa se trasladará a esta nueva plataforma. Por su parte, Augusto Carreras, secretario de Cambio Climático, enfatizó que “cuidar el ambiente también se convierte en una cuestión económica”, lo que abre nuevas oportunidades a través de MEVA.

Tecnología de Punta y Validación Global

Desarrollada sobre la infraestructura de Amazon Web Services, MEVA utiliza herramientas avanzadas de verificación de identidad y sistemas de trazabilidad basados en Ethereum. También permite transacciones a través de plataformas de pago como Mercado Pago y PayPal, asegurando operaciones seguras y accesibles.

Demostración en Vivo durante el Lanzamiento

En la presentación oficial, se llevó a cabo una demostración del sistema MEVA, donde la BCCBA utilizó la plataforma para compensar la huella de carbono generada por el evento. Esta operación involucró la compra de créditos de carbono de un proyecto de reforestación en Colombia, evidenciando el alcance internacional de MEVA.

Proyectos Futuro y Estándares Locales

La sesión técnica incluyó una exposición de especialistas que detallaron procesos de medición y certificación de activos dentro del sistema, mostrando también proyectos que se integrarán a la plataforma. Entre ellos, se presentó una iniciativa vinculada a energías renovables y la experiencia de 3C BioGas S.A., en fases finales de aprobación para generar créditos que se comercializarán a través de MEVA.

Oportunidades Económicas a través de la Sostenibilidad

Con esta nueva plataforma, Córdoba busca posicionarse en el mercado de activos ambientales, donde la sostenibilidad no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad económica concreta para el sector productivo. La región se enfoca en un futuro más consciente y responsable en términos ambientales.