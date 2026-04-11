El juez Carlos Mahiques se presenta esta semana en el Senado para defender su reelección por 5 años más.

El juez Carlos Mahiques se presenta esta semana en el Senado para sustentar su pliego, propuesto por Javier Milei, que busca extender su mandato por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. A pesar del respaldo del oficialismo, se han registrado impugnaciones que generan controversia.

¿Qué se juega Mahiques en su comparecencia?

Este jueves, a partir de las 10, Mahiques comparecerá ante la comisión de Acuerdos, dirigida por Juan Carlos Pagotto. Cumpliendo 75 años en noviembre, el magistrado se enfrenta a un requisito constitucional que exige el cese de funciones al llegar a esa edad, salvo que el Presidente lo re-nombre con la aprobación del Senado.

Importancia de la Cámara Federal de Casación Penal

La Cámara donde Mahiques ejerce es clave en el sistema judicial argentino, ya que es el tribunal principal para los casos penales, excluyendo a la Corte Suprema, abordando causas que involucran a figuras políticas como Cristina Kirchner.

Las impugnaciones sobre su designación

A pesar de la expectativa de aprobación por parte del oficialismo y la oposición, Mahiques enfrenta dos impugnaciones por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Estas organizaciones argumentan que su llegada a la Cámara fue irregular, atribuyendo su designación a un «traslado» no conforme a la ley.

Un nombramiento cuestionado

Desde 2013, Mahiques ha sido parte del sistema judicial, pero su traslado en 2018 a la Cámara de Casación Penal ha sido objeto de críticas. ACIJ e INECIP destacan que, técnicamente, su posición actual no se obtuvo a través de un concurso válido, lo cual podría contradecir artículos de la Constitución y otros principios del sistema judicial.

Antecedentes y la controversia actual

En 2013, Carlos Mahiques fue nombrado juez tras un proceso completo con la selección del Consejo de la Magistratura, pero su traslado a la Cámara de Casación Penal ha suscitado dudas. Las impugnaciones destacan que los traslados no son equivalentes a un nombramiento constitucional, lo que complica su posible reelección.

El contexto político y judicial

Históricamente, el Senado ha enfrentado decisiones complicadas sobre la extensión de funciones de magistrados. Un caso notable fue el de Ana María Figueroa en el que la Corte Suprema ya había establecido un precedente en cuanto a la validez de ciertos nombramientos judiciales. La situación actual de Mahiques se suma a un ambiente de tensión política y judicial, lo que complicará su futuro en la magistratura.

Conexiones personales y recibos extra jurídicos

Recientemente, circularon rumores sobre la vida privada de Mahiques, incluyendo la celebración de su cumpleaños en una mansión vinculada a causas judiciales. Este hecho ha llevado a la figura política Elisa Carrió a solicitar su citación como testigo en un caso relacionado, contribuyendo a la complejidad de su situación actual.

Perspectivas futuras del oficialismo

El Gobierno se propone avanzar en numerosos nombramientos judiciales en los próximos meses, con 78 nuevos pliegos ya en el Congreso. Esta movida incluye propuestas de figuras cercanas al círculo de poder, lo que refuerza las tensiones en el actual escenario político.