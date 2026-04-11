Broker revela su receta para invertir un millón: 13 acciones y CEDEAR

En un entorno financiero marcado por la incertidumbre, Bull Market ajusta su portafolio de inversiones para abril, introduciendo cambios estratégicos que prometen maximizar rendimientos a medio y largo plazo.

El análisis de Bull Market destaca un reordenamiento significativo en su cartera recomendada, que ahora incluye una combinación de acciones locales, CEDEARs y una cobertura destinada a mitigar riesgos relacionados con el Nasdaq. Un cambio importante ha sido la reducción de la participación de Mirgor en 5%, permitiendo la inclusión de Caterpillar como nuevo jugador en el portafolio. Aun así, la base de la inversión sigue centrada en compañías argentinas sólidas y bien definidas.

Cartera Dinámica para un Mercado Volátil

El bróker enfatiza que la estructura del portafolio se orienta hacia sectores con alto potencial de crecimiento, principalmente energía, gas y bancos, junto con una estrategia explícita de protección frente a los vaivenes del contexto internacional.

La distribución actual del portafolio se compone de:

Autopistas Del Sol, Central Puerto, Pampa Energía, TGS, Galicia y Microsoft, todos con un 10% de participación; Mirgor, Mercado Libre, Berkshire Hathaway, Transener, Ecogas y Caterpillar, cada uno con un 5%; además de un 10% destinado a PSQ, el ETF inverso del Nasdaq.

El Núcleo: Prioridades de Inversión

Bull Market señala que Central Puerto, Pampa Energía, TGS y Grupo Financiero Galicia son el núcleo de su estrategia, proyectando que estos cuatro componentes representen entre el 60% y el 70% de la cartera total. Central Puerto y Pampa Energía se consideran fundamentales dentro del bloque energético, mientras que Galicia es vista como una base de inversión financiera clave y TGS como una posición a mediano plazo que vincula el crecimiento en el sector gasífero y exportador.

Expectativas para el Mercado Argentino

El bróker visualiza que el mercado argentino podría experimentar un desacoplamiento de las tendencias negativas externas si se reanuda el apetito por riesgo. Bull Market menciona que las acciones argentinas han mostrado resistencia en momentos de tensión global y que, con una mejora en Wall Street, podría surgir un nuevo impulso positivo.

Arribo de Caterpillar: Innovación y Potencial

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de Caterpillar al portafolio, justificada por un cambio estructural que otorga a la compañía un rol facilitador en la creciente demanda de energía por parte de los centros de datos asociados a la inteligencia artificial. Bull Market subraya que la división de energía de Caterpillar ha mostrado un crecimiento significativo, con un aumento del 23% interanual en el último trimestre y un considerable backlog de pedidos que asegura ingresos para los próximos años.

Acciones Diversificadoras: Microsoft, Mercado Libre y Berkshire

El portafolio también incluye a Microsoft, Mercado Libre y Berkshire Hathaway, que sirven como balas de estabilidad en un contexto de alta volatilidad. Estas empresas no solo aportan solidez, sino que ofrecen un contrapeso a la concentración en el mercado local.

Protección mediante PSQ

El 10% de la inversión en PSQ establece un espacio para la protección ante posibles caídas del mercado internacional. Bull Market recalca que esta estrategia permite a los inversores mantener el capital mientras navegan por un escenario global incierto caracterizado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en el precio del petróleo.

Configuración del Portafolio: Un Enfoque Energético

El portafolio final se caracteriza por una fuerte inclinación hacia los sectores de energía, gas y finanzas, combinado con una selección de acciones y CEDEARs para diversificar el riesgo, además de contar con un escudo financiero a través de PSQ para contrarrestar cualquier eventualidad en Wall Street.