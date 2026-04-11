Puerto Deseado Conmemora la Partida de los Guardacostas a Malvinas

Título: Homenaje emotivo en Puerto Deseado a 44 años de la partida a Malvinas

Bajada: En una ceremonia conmovedora, veteranos de la misión de 1982 fueron homenajeados en la ciudad portuaria, recordando su valentía y la importancia de mantener viva la memoria histórica.

Puerto Deseado, (C).- Este sábado, la ciudad portuaria fue el escenario de un emotivo acto que conmemoró el 44° aniversario de la partida de los guardacostas GC-82 “Islas Malvinas” y GC-83 “Río Iguazú” hacia las islas, en 1982.

Veteranos en el recuerdo

La ceremonia tuvo un momento destacado con la asistencia de dos héroes de aquella misión: Osvaldo Aguirre y Marcirio Oscar De Los Santos, quienes hicieron el viaje desde Buenos Aires para ser parte de este homenaje. Además, el municipio de Puerto Deseado los declaró huéspedes de honor, reconociendo su valioso aporte.

Réplica conmemorativa

El acto se desarrolló junto a la réplica de hojalata de uno de los icónicos guardacostas, donde se rindió homenaje a todos aquellos que formaron parte de la operación. También se agradeció a Aldo Soto, el artífice de la estructura conmemorativa, por su dedicación y esfuerzo.

Un compromiso con la memoria

El intendente Juan Raúl Martínez, junto a autoridades locales y representantes de Prefectura, acompañaron a los veteranos en este significativo acto. Desde el municipio, se enfatizó la importancia de recordar lo sucedido, especialmente en una ciudad que fue el punto de partida de aquellos valientes que partieron hacia Malvinas.