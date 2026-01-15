Arrestan a trader de Polymarket que ganó $400,000 apostando por la captura de Maduro

Un trader de Polymarket ha sido apresado tras lograr una impresionante ganancia de $400,000 al especular sobre la salida de Nicolás Maduro. Este acontecimiento, que ha levantado sospechas de uso de información privilegiada, se produjo en un contexto tenso en el ámbito político venezolano.

La operación, en la cual el trader invirtió tan solo $32,000 horas antes de que se confirmara el hecho que determinó su triunfo, ha captado la atención de las autoridades.

El arresto fue comunicado por Donald Trump, quien reveló que el responsable de la «filtración sobre Venezuela» había sido identificado y se encontraba bajo custodia.

Operación y Ganancias Sorpresivas

La apuesta se realizó justo antes de que se confirmara la noticia de la captura de Maduro, lo que llevó a muchos a cuestionar la ética de la transacción. La filtración previa a la apuesta ha disparado una investigación informal en foros especializados y redes sociales, centrándose no solo en la considerable ganancia, sino también en la procedencia del dinero.

Rastreando el Origen de los Fondos

Los análisis revelaron que los fondos fueron transferidos a Polymarket desde billeteras sin historial previo, que solo habían sido financiadas a través de Coinbase. La rapidez de las transacciones también ha suscitado interrogantes sobre su legitimidad.

Vínculos Sospechosos

Se identificó una serie de transacciones similares y casi instantáneas asociadas a dominios como StCharles y StevenCharles. Estos nombres podrían estar relacionados con Stephen Charles Witkoff, cofundador de World Liberty Finance y vinculado al entorno de Trump.

Investigación en Curso por el FBI

En paralelo, el FBI está investigando a Aurelio Pérez-Lugones, un contratista del Departamento de Defensa acusado de posesión ilegal de material clasificado sobre Venezuela. Durante esta investigación, también se allanó la vivienda de una periodista del Washington Post en busca de información sobre la filtración, aunque no está involucrada en la causa.

Un Caso Controvertido

A pesar de que todavía no se han presentado cargos formales por el uso de información privilegiada en plataformas de criptomonedas, el caso ha trascendido el ámbito digital y se encuentra bajo una investigación más amplia.