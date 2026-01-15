Sopa energizante de garbanzo, acelga y chipotle: ¡combate la fatiga!

Revitaliza tus días con una Sopa de Garbanzo, Acelga y Chipotle
Deléitate con una sopa nutritiva y reconfortante, perfecta para aportar energía y mantenerte saciado.
Las sopas a base de legumbres y verduras verdes han sido un pilar fundamental de la cocina mexicana durante generaciones. Esta deliciosa combinación de garbanzos, acelga y chipotle no solo resulta en un plato nutritivo, sino que también es ideal para vegetarianos, personas con fatiga o quienes buscan fortalecer su sistema inmunológico.
Beneficios Cómo Nutrientes Clave
El garbanzo se destaca por ser una excelente fuente de proteína vegetal y hierro, mientras que la acelga es rica en magnesio, potasio y diversas vitaminas del grupo B. Por otro lado, el chipotle añade un toque ahumado y puede ayudar a activar el metabolismo.
Ingredientes para Deliciosa Sopa
Reúne los siguientes ingredientes para preparar esta nutritiva sopa:
- 2 tazas de garbanzo cocido (puede ser de lata, enjuagado)
- 1 manojo de acelga, lavada y cortada en tiras
- 1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
- 1 jitomate grande, picado
- ½ cebolla blanca, picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 o 2 chiles chipotles secos o en adobo, al gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Limón y aguacate para servir (opcional)
Instrucciones para Preparar la Sopa
- En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Añade el jitomate picado y cocina hasta que cambie de color y suelte jugo.
- Incorpora el chile chipotle y mezcla, cocinando por 2 minutos.
- Agrega el garbanzo cocido y el caldo de verduras. Deja hervir.
- Incorpora la acelga, mezcla y cocina a fuego medio-bajo por 15 minutos, hasta que la acelga esté suave.
- Sazona con sal y pimienta al gusto.
- Sirve caliente, acompañado de limón y rodajas de aguacate.
Datos Nutricionales
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones que aportan:
- Calorías: 140
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 21 g
- Proteínas: 7 g
- Fibra: 6 g
- Hierro: 2.5 mg (aprox. 15% del requerimiento diario)
Los valores pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.
Almacenamiento de la Sopa
Puedes conservarla en el refrigerador hasta por 3 días o congelarla durante 2 meses, siempre bien tapada.