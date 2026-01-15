jueves, enero 15, 2026
InicioNoticias destacadasSopa energizante de garbanzo, acelga y chipotle: ¡combate la fatiga!
Noticias destacadas

Sopa energizante de garbanzo, acelga y chipotle: ¡combate la fatiga!

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Revitaliza tus días con una Sopa de Garbanzo, Acelga y Chipotle

Deléitate con una sopa nutritiva y reconfortante, perfecta para aportar energía y mantenerte saciado.

Las sopas a base de legumbres y verduras verdes han sido un pilar fundamental de la cocina mexicana durante generaciones. Esta deliciosa combinación de garbanzos, acelga y chipotle no solo resulta en un plato nutritivo, sino que también es ideal para vegetarianos, personas con fatiga o quienes buscan fortalecer su sistema inmunológico.

Beneficios Cómo Nutrientes Clave

El garbanzo se destaca por ser una excelente fuente de proteína vegetal y hierro, mientras que la acelga es rica en magnesio, potasio y diversas vitaminas del grupo B. Por otro lado, el chipotle añade un toque ahumado y puede ayudar a activar el metabolismo.

Sopa servida en tazón hondo
Sopa servida en tazón hondo, decorada con rodajas de aguacate y limón fresco.

Ingredientes para Deliciosa Sopa

Reúne los siguientes ingredientes para preparar esta nutritiva sopa:

  • 2 tazas de garbanzo cocido (puede ser de lata, enjuagado)
  • 1 manojo de acelga, lavada y cortada en tiras
  • 1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)
  • 1 jitomate grande, picado
  • ½ cebolla blanca, picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 o 2 chiles chipotles secos o en adobo, al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Limón y aguacate para servir (opcional)

Instrucciones para Preparar la Sopa

  1. En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  2. Añade el jitomate picado y cocina hasta que cambie de color y suelte jugo.
  3. Incorpora el chile chipotle y mezcla, cocinando por 2 minutos.
  4. Agrega el garbanzo cocido y el caldo de verduras. Deja hervir.
  5. Incorpora la acelga, mezcla y cocina a fuego medio-bajo por 15 minutos, hasta que la acelga esté suave.
  6. Sazona con sal y pimienta al gusto.
  7. Sirve caliente, acompañado de limón y rodajas de aguacate.

Datos Nutricionales

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones que aportan:

  • Calorías: 140
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Proteínas: 7 g
  • Fibra: 6 g
  • Hierro: 2.5 mg (aprox. 15% del requerimiento diario)

Los valores pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.

Almacenamiento de la Sopa

Puedes conservarla en el refrigerador hasta por 3 días o congelarla durante 2 meses, siempre bien tapada.

Artículo anterior
Arrestan a trader de Polymarket que ganó $400,000 apostando por la captura de Maduro
Artículo siguiente
Tania S.: Los inquietantes chats y su hallazgo tras 48 horas de desaparición
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments