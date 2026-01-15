Sopa energizante de garbanzo, acelga y chipotle: ¡combate la fatiga!

Deléitate con una sopa nutritiva y reconfortante, perfecta para aportar energía y mantenerte saciado.

Las sopas a base de legumbres y verduras verdes han sido un pilar fundamental de la cocina mexicana durante generaciones. Esta deliciosa combinación de garbanzos, acelga y chipotle no solo resulta en un plato nutritivo, sino que también es ideal para vegetarianos, personas con fatiga o quienes buscan fortalecer su sistema inmunológico.

Beneficios Cómo Nutrientes Clave

El garbanzo se destaca por ser una excelente fuente de proteína vegetal y hierro, mientras que la acelga es rica en magnesio, potasio y diversas vitaminas del grupo B. Por otro lado, el chipotle añade un toque ahumado y puede ayudar a activar el metabolismo.

Sopa servida en tazón hondo, decorada con rodajas de aguacate y limón fresco.

Ingredientes para Deliciosa Sopa

Reúne los siguientes ingredientes para preparar esta nutritiva sopa:

2 tazas de garbanzo cocido (puede ser de lata, enjuagado)

1 manojo de acelga, lavada y cortada en tiras

1 litro de caldo de verduras (casero o bajo en sodio)

1 jitomate grande, picado

½ cebolla blanca, picada

2 dientes de ajo, picados

1 o 2 chiles chipotles secos o en adobo, al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Limón y aguacate para servir (opcional)

Instrucciones para Preparar la Sopa

En una olla grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Añade el jitomate picado y cocina hasta que cambie de color y suelte jugo. Incorpora el chile chipotle y mezcla, cocinando por 2 minutos. Agrega el garbanzo cocido y el caldo de verduras. Deja hervir. Incorpora la acelga, mezcla y cocina a fuego medio-bajo por 15 minutos, hasta que la acelga esté suave. Sazona con sal y pimienta al gusto. Sirve caliente, acompañado de limón y rodajas de aguacate.

Datos Nutricionales

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones que aportan:

Calorías: 140

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 21 g

Proteínas: 7 g

Fibra: 6 g

Hierro: 2.5 mg (aprox. 15% del requerimiento diario)

Los valores pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.

Almacenamiento de la Sopa

Puedes conservarla en el refrigerador hasta por 3 días o congelarla durante 2 meses, siempre bien tapada.