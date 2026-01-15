Tania S.: Los inquietantes chats y su hallazgo tras 48 horas de desaparición

Un drama que conmueve a La Cumbre y al país. Tania S. fue hallada con vida, después de haber estado desaparecida por casi dos días, envuelta en un contundente misterio.

“Soy Tania S., estaba en el Parque Sarmiento”. Con estas palabras, la mujer de 34 años se identificó tras ser encontrada con vida en un terreno baldío de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Su ausencia había generado una intensa búsqueda, ya que se habían cumplido casi 48 horas sin noticias desde su última aparición en la ciudad de Córdoba. Según relató, antes de perder el contacto, le habrían dado algo para beber que la dejó a merced de sus agresores.

Un hallazgo inquietante en La Cumbre

El rescate ocurrió gracias a un aviso que reportó movimientos sospechosos en un área descampada cercana a un arroyo. Al llegar, los Bomberos Voluntarios de La Cumbre encontraron a Tania atada de manos y pies, cubierta con bolsas de consorcio y con notables lesiones. Presentaba un estado de agotamiento extremo y fue inmediatamente asistida y trasladada a un centro médico para su atención.

Lugar donde fue encontrado Tania S.

Un encuentro que se tornó peligroso

La secuencia de eventos previos a su desaparición es inquietante. Tania salió de su hogar en barrio Argüello Norte para reunirse con un conocido de las redes sociales. A lo largo de su encuentro, logró enviar algunos mensajes a su hija en los que expresaba su desconfianza. Uno de ellos mencionaba que el hombre con el que estaba no se parecía en nada a su foto de perfil, añadiendo que su aspecto era perturbador.

En sus intercambios, alertó que le ofrecieron una bebida que ella describió como “con gusto a mierda”, y enfatizó su temor por la actitud del hombre. La comunicación se interrumpió rápidamente, dejando a su familia en suspenso cuando Tania dejó de responder y se perdió toda señal de su teléfono.

Las secuelas del ataque

Al ser rescatada, Tania se encontraba confundida y desorientada, sin su celular ni identificación. Fuentes indican que, durante el ataque, pudo haber simulado estar inconsciente para detener la violencia. Post-rescate, fue trasladada a un hospital en La Cumbre y luego a uno en Córdoba, donde recibió atención médica y soporte psicológico.

El reencuentro con su familia, aunque emotivo, fue breve. Tania estaba visiblemente afectada, enfocándose en el bienestar de sus hijos y su padre. Debido al estado delicado de su salud y las circunstancias de la investigación, los encuentros son limitados.

La investigación avanza sin detenidos

Hasta el momento, no se han realizado arrestos. La causa es manejada con extrema reserva por las fiscalías de Córdoba capital y del Valle de Punilla. Se espera que, cuando sea posible, Tania brinde un testimonio que ayude a esclarecer lo ocurrido durante las horas de su angustiante desaparición.