Adiós a los aranceles en celulares: ¿Cuánto bajarán los precios?

El Gobierno argentino ha confirmado la eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares, una medida que promete hacer más accesibles estos dispositivos a partir del 15 de enero.

Detalles de la Nueva Medida

A partir de esta fecha, comenzará a regir el Decreto 333/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. Esta normativa reduce el gravamen de importación de teléfonos celulares del 16% al 8%, y podría llegar a ser del 0% para productos confeccionados en el área aduanera especial, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Además, el decreto también reduce los impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos, buscando mejorar la competitividad entre productos nacionales y extranjeros.

Una Medida para Mejorar la Competitividad

La publicación oficial resalta que estas acciones facilitarán el acceso a los consumidores y fomentarán el desarrollo tecnológico. Luis Caputo, Ministro de Economía, se expresó sobre ello en redes sociales, afirmando que esta es otra iniciativa para eliminar impuestos y aumentar la oferta de productos en el país.

Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, apoyó la medida afirmando que resultará en “menos impuestos y mejores precios para todos”.

Impacto en el Mercado Tecnológico

Elisabet Piacentini, tributarista y presidenta de CPCECABA, explicó que la eliminación gradual de impuestos abre grandes oportunidades para el comercio local, haciendo hincapié en el crecimiento del mercado mayorista y minorista. Se espera que, para 2026, la importación de celulares pueda duplicarse, lo que sería un gran impulso para la industria.

Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, reafirmó que esta medida beneficiará tanto al consumidor como a la economía, disminuyendo en gran medida la brecha entre precios en Argentina y otros países como Estados Unidos o Brasil.

Un Futuro Tecnológico Más Accesible

Con esta política, el Gobierno busca no solo facilitar el acceso a la tecnología, sino también reducir el contrabando y crear un mercado más transparente y competitivo. Es un momento crucial para quienes buscan adquirir tecnología accesible y de calidad en el país.