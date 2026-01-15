Kiefer Sutherland: Arrestado y liberado tras golpear y amenazar a un taxista

Kiefer Sutherland: Arrestado por Amenazas a un Conductor de Transporte

El icónico actor Kiefer Sutherland se encuentra en el centro de la controversia tras ser arrestado en Los Ángeles por supuestas amenazas a un conductor de un servicio de transporte que opera bajo demanda. Un incidente que ha captado la atención de los medios.

En las primeras horas del lunes, la policía de Los Ángeles respondió a un reporte de agresión en una intersección de Hollywood Hills. Según las autoridades, Sutherland, de 59 años, se introdujo en el vehículo del conductor y lo agredió físicamente, además de formular amenazas graves hacia él. Afortunadamente, el conductor no requirió atención médica tras el altercado.

Detalles del Arresto

El actor fue detenido y liberado unas horas después tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Está programado para comparecer ante el tribunal el 2 de febrero, lo que ha aumentado la expectativa sobre el desenlace de este caso.

Reacciones y Ausencia de Comentarios

Medios estadounidenses han intentado ponerse en contacto con los representantes de Sutherland para obtener más información, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Esta falta de comunicación ha alimentado aún más la curiosidad del público y la prensa.

Un Historial Problemático

Este no es el primer incidente legal para Sutherland. En 2007, fue encarcelado tras declararse no culpable de conducción bajo los efectos del alcohol. También ha enfrentado múltiples arrestos por situaciones similares desde la década de 1990, lo que ha puesto su carrera bajo el foco de atención por razones controversiales.

Un Talento Multifacético

Kiefer Sutherland es ampliamente reconocido por su papel como el agente federal Jack Bauer en la popular serie de televisión 24, así como por sus interpretaciones en Designated Survivor y Rabbit Hole. Su carrera cinematográfica incluye éxitos como Young Guns y participaciones en clásicos como Stand by Me y A Few Good Men.

Un Legado Familiar