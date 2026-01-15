Meta recorta cientos de empleos en el metaverso y se enfoca en la IA

La famosa empresa de tecnología se encuentra en un punto de inflexión, desmantelando su división de metaverso mientras redirige su enfoque hacia innovaciones en inteligencia artificial.

Meta ha tomado una decisión drástica: cerca del 10% de su plantilla en Reality Labs, que se encarga de proyectos como el metaverso y los dispositivos Meta Quest, será despedido. Según The New York Times, esto se traduce en la salida de aproximadamente 1.500 empleados.

Este movimiento se ha programado para anunciarse esta semana y refleja un cambio significativo en las prioridades de la empresa liderada por Mark Zuckerberg, que ahora pone su mirada en la inteligencia artificial, relegando el metaverso a un segundo plano.

Reality Labs, con un equipo de alrededor de 15.000 trabajadores, ha acumulado pérdidas vertiginosas de más de 70.000 millones de dólares desde su lanzamiento en 2020.

Desempeño Financiero y Perspectivas de Reality Labs

Los últimos informes financieros son preocupantes. En el último trimestre, Reality Labs reportó pérdidas de 4.400 millones de dólares frente a ingresos de apenas 470 millones de dólares, según datos de Forbes.

Además, la CFO de Meta, Susan Li, ha anticipado que los ingresos de esta división podrían ser aún más bajos en el cuarto trimestre, comparados con los 1.100 millones de dólares logrados en el mismo período del año anterior.

Un Cambio de Rumbo en la Visión de Meta

Este ajuste forma parte de un giro mayor en la estrategia de Meta, que incluso ha visto cómo el concepto del metaverso pierde relevancia en favor de la inteligencia artificial. La compañía había presentado esta nueva era digital en 2021, apostando por mundos virtuales, pero la rápida adopción de IA generativa ha cambiado el escenario.

Comparando ambos extremos, Meta ha reportado un crecimiento interanual del 26% en sus ingresos durante el tercer trimestre, alcanzando 51.200 millones de dólares, superando así las expectativas del mercado, gracias principalmente a la publicidad y la innovación en inteligencia artificial.