Jardine: ‘La prensa disfruta de estos momentos’ y admite la necesidad de un refuerzo tras la derrota frente a San Luis

El director técnico del América, André Jardine, solicita un análisis tranquilo del desempeño del equipo tras una difícil derrota frente al Atlético de San Luis. Asegura que la situación todavía es recuperable.

El América tuvo un inicio complicado en casa al sucumbir 0-2 ante el Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026.

Jardine reflexiona sobre el partido

Post partido, el entrenador de las Águilas, André Jardine, se dirigió a los medios para discutir los factores que impactaron en el resultado. Reconoció que el equipo aún no está completo y que continúan buscando refuerzos.

Pidiendo mesura en las evaluaciones

Jardine hizo un llamado a no apresurarse en las evaluaciones, considerando las circunstancias que se dieron durante el juego. Afirmó que la expulsión temprana de Ramón Juárez afectó significativamente el desarrollo del partido.

Reconocimiento a la adversidad

“Felicito a San Luis por su victoria. Es complicado hacer una evaluación positiva en este momento; los tres puntos que perdimos serán cruciales más adelante”, comentó Jardine, enfatizando la dificultad que representa jugar con un hombre menos desde el comienzo del encuentro.

Reconoció la efectividad del planteamiento rival, que logró limitar las opciones del América en un partido cerrado y físico.

El futuro del equipo y la presión mediática

Con un empate y una derrota en el inicio del torneo, Jardine consideró prematuro realizar juicios definitivos sobre el rendimiento del equipo. “La expulsión complicó el partido. No sería justo emitir juicios ahora”, afirmó.

Confianza interna y proyecciones

El entrenador insistió en que, bajo condiciones normales, el equipo ha mostrado capacidad ofensiva que no se tradujo en los últimos partidos. También se refirió a la presión mediática en este comienzo de temporada, subrayando que, a pesar de la situación, tienen claridad sobre el camino a seguir.

“Entendemos que tras estas derrotas surgen sensaciones negativas, pero estamos comprometidos a evolucionar, tanto jugadores como equipo”, aseguró Jardine.

Movimientos en el mercado de fichajes

En relación a las futuras incorporaciones, Jardine confirmó que el club está en busca de un refuerzo adicional. Sin embargo, aclaró que estos movimientos pueden ser complicados y requerirán liberar una plaza en el equipo.

“Estamos en conversaciones. Es evidente que necesitamos un refuerzo. No será sencillo, ya que implica liberar un puesto extranjero”, concluyó el entrenador, añadiendo que aunque hay opciones disponibles, la situación demanda paciencia.