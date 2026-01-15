Infante de dos años fallece tras atragantarse con una uva en colonia de vacaciones

Tragedia en Tucumán: Fallece niño de dos años en colonia de vacaciones tras atragantarse

Un terrible accidente ha conmocionado a la comunidad de Yerba Buena, Tucumán, donde un niño de tan solo dos años perdió la vida después de atragantarse con una uva en una colonia de vacaciones.

El lamentable suceso ocurrió en un jardín maternal ubicado en la calle Berutti al 800, que durante la temporada estival ofrece actividades recreativas para niños. Alrededor de las 10:15 de la mañana, el pequeño, mientras disfrutaba de su merienda, sufrió una obstrucción en las vías respiratorias.

Intentos de reanimación ineficaces Pese a los esfuerzos de los adultos presentes, el estado del niño se agravó rápidamente. Fue trasladado de urgencia al Centro Médico Ramón Carrillo, situado a aproximadamente diez cuadras del lugar del incidente.

Intervención médica y fallecimiento El equipo médico intentó reanimarlo durante 48 minutos, pero, desafortunadamente, no lograron revivirlo. La directora del centro, Flavia Mole, confirmó que el niño llegó sin vida, en paro cardiorrespiratorio. “Nunca salió del paro, ni siquiera con el uso del cardiodesfibrilador”, detalló la profesional.

Investigación en curso Ante esta dolorosa situación, la Justicia tucumana ha tomado cartas en el asunto a través de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, liderada por la doctora María del Carmen Reuter. Se ha ordenado la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar un análisis en el establecimiento.