RIGI: Gobierno aprueba nuevo proyecto de 665 millones en San Juan

El Gobierno ha dado luz verde a un significativo proyecto de inversión que promete revitalizar la mina Gualcamayo en San Juan, el cual facilitará la explotación de un nuevo recurso de oro y generará miles de empleos.

En un movimiento estratégico para impulsar el sector minero, el Gobierno aprobó recientemente un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta adhesión de Minas Argentinas SA a la iniciativa busca reactivar la mina Gualcamayo, localizada en la provincia de San Juan, dando un importante paso hacia la explotación de oro mediante un nuevo recurso minero.

Inversión y Creación de Empleo

La inversión comprometida asciende a USD 665 millones, un capital que será fundamental para extender la vida útil de esta mina, que presentaba signos de agotamiento, además de aportar nueva producción aurífera al mercado.

Este proyecto no solo revitaliza el yacimiento, sino que también promete generar alrededor de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que resulta en un impacto positivo significativo durante las etapas de inversión y operación.

Impulso al Desarrollo Regional

Con esta reciente aprobación, el total de inversiones validadas bajo el RIGI asciende a USD 25.479 millones, posicionando este régimen como un instrumento clave para atraer capitales en sectores estratégicos, especialmente en la minería.

La reactivación de Gualcamayo no solo refuerza el perfil minero de San Juan, sino que también se integra dentro de un amplio paquete de proyectos que el Gobierno busca fomentar para dinamizar exportaciones, crear empleo y promover el desarrollo regional.

