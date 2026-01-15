Sting desembolsa 800 mil dólares a excompañeros de The Police por demanda de derechos de autor

Título: La Controversia Legal entre Sting y The Police: ¿Quién Recibirá los Derechos de Autor?

Bajada: En medio de un largo conflicto judicial, el legendario músico Sting se enfrenta a sus ex compañeros de banda, quienes reclaman millones por derechos de autor. ¿Cuál será el futuro de esta disputa?

Este miércoles 14, se llevó a cabo una audiencia técnica en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, donde Robert Howe, el abogado de Sting, reveló que el artista ya había abonado 800 mil dólares a sus ex compañeros por “infrapagos históricos” desde el inicio del litigio a finales de 2024.

El Origen del Conflicto: Demandas por Derechos de Autor

El guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland demandaron a Sting debido a supuestos impagos relacionados con derechos de autor digitales de las canciones de The Police. La suma reclamada a Sting, cuyo nombre real es Gordon Sumner, y su compañía Magnetic Publishing Limited, supera los 2 millones de dólares, en concepto de lo que consideran «honorarios de arreglista».

La Audiencia: Un Escenario Judicial Sin Los Artistas

Ni Sting ni los ex miembros de la banda estuvieron presentes en la sala del tribunal durante la audiencia.

Un Conflicto por Acuerdos Históricos

La disputa que enfrenta a Sting y sus ex compañeros de banda se origina en la interpretación de varios acuerdos firmados desde finales de los años ’70 hasta un nuevo pacto en 2016, después de múltiples intentos fallidos de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Montos Pendientes y Acuerdos en Debate

Actualmente, el monto en discusión asciende a 1.2 millones de dólares, y el proceso judicial busca determinar si se han liquidado correctamente estos honorarios entre las partes.

El Debate sobre los Ingresos de Derecho de Autor

El conflicto se centra en un acuerdo original que estipula que el responsable de una canción en The Police debe ceder el 15% de los ingresos por derechos de autor a los otros dos miembros. Sin embargo, surge un desacuerdo sobre cómo se calculan estos ingresos en relación con la explotación digital de las obras musicales.

Puntos de Vista Opuestos

Copeland y Summers sostienen que los «ingresos mecánicos» deberían abarcar todas las formas de streaming y descargas digitales, mientras que Sting argumenta que los acuerdos solo hacen referencia a productos físicos, como vinilos y cassettes.

Próximos Pasos en el Juicio

La audiencia preliminar, dirigida por el juez Robert Graham Bright, concluirá este jueves, y se espera que el juicio siga en una fecha aún por determinar.

The Police: Un Legado Musical Inigualable

The Police, que inició su trayectoria en 1977 y se mantuvo activa hasta 1986, ha vendido más de 75 millones de discos. Tras una exitosa gira de reencuentro en 2007, la banda sigue teniendo un fuerte impacto, con 50 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, donde canciones emblemáticas como Every Breath You Take superan las 3.000 millones de reproducciones.