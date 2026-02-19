Arrestos en Francia tras la muerte de un joven nacionalista: Aumenta la presión sobre la extrema izquierda

La muerte de un activista desata la tensión política en Francia

La trágica jornada que sacudió a Lyon

El fatal ataque que acabó con la vida de un joven activista de extrema derecha ha encendido un fuerte debate político en Francia. La tragedia ha llevado a las autoridades a realizar una serie de detenciones mientras se intensifican las críticas entre distintos sectores.

Once personas han sido arrestadas en relación a la muerte de Quentin Deranque, un estudiante de 23 años, quien sufrió lesiones mortales en una manifestación en Lyon el 12 de febrero.

El contexto del ataque

Deranque sufrió un ataque violento a las afueras de una conferencia liderada por Rima Hassan, diputada del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI). Durante la manifestación, fue golpeado y pateado, lo que le causó una grave lesión cerebral.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes del ataque se difundieron rápidamente en plataformas sociales, generando indignación. La diputada Hassan y otros miembros de LFI condenaron el acto de violencia.

Detenciones y consecuencias políticas

Entre los arrestados se encuentra Jacques-Elie Favrot, asesor parlamentario del líder de LFI, quien, tras su detención, ha sido objeto de un gran escándalo político. Favrot suspendió su trabajo y se presentó como víctima de amenazas por su relación con los eventos trágicos.

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, ha intentado distanciar a su partido de la violencia, pero enfrenta críticas severas de rivales políticos a menos de un mes de cruciales elecciones municipales.

El clima electoral en Francia

A medida que se acercan las elecciones de marzo, el ambiente se torna más tenso. La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, ha instado al partido LFI a reconsiderar sus vínculos con grupos asociados a actos de violencia. El coordinador del partido, Manuel Bompard, ha denunciado la «explotación» política de la tragedia, defendiendo la posición de LFI.

Muchos políticos de diferentes líneas han señalado que esta situación destaca la polarización extrema de la política francesa. El expresidente François Hollande ha afirmado que no puede haber alianzas con LFI en estas elecciones debido a la degradación del debate político.

La repercusión a nivel internacional

El eco de este evento ha trascendido las fronteras, con líderes de otros países, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, considerando el ataque como un «golpe para toda Europa».