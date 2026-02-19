Impactante Crítica de una Madre del Dolor

En medio de la belleza de las playas de Villa Gesell, una serie de accidentes trágicos pone de manifiesto la peligrosa actividad de las picadas con vehículos todo terreno. La reciente internación de Micaela Carnevale, una joven de 25 años, tras un vuelco en un UTV, destaca la urgencia de revisar las regulaciones locales.

Un cartel a la entrada de Villa Gesell promulga: «Playas y médanos monitoreados por drones». Sin embargo, esta promesa se ve opacada por el rugido de motores y el descontrol de las picadas. La situación se agravó durante el último fin de semana largo, cuando miles de turistas desbordaron la costa y los incidentes se multiplicaron.

Accidentes que Sacuden la Costa Atlántica

El accidente de Carnevale llega a pocos días de otro similar en el que la abogada e influencer Florencia Rastelli, de 33 años, también resultó gravemente herida en Pinamar. Ambos casos evidencian que los controles son ineficaces y que la advertencia del municipio se pierde entre las aceleraciones de los vehículos.

El «Enduro de Verano» y Su Peligroso Atractivo

El accidente ocurrió un martes, justo antes del «Enduro de Verano», un evento internacional que atrae más de mil participantes y decenas de miles de espectadores. Muchos de ellos llegan con sus propios cuatriciclos y UTV, llenando los médanos y desafiando las normas de seguridad.

Más que una Competencia

El evento, programado del 20 al 22 de este mes, forma parte del circuito mundial de Sand Races Cup. Sin embargo, este atractivo parece haber intensificado el problema, con visitantes que ignoran las advertencias y se dedican a correr en zonas no habilitadas.

Una Realidad de Descontrol

Las autoridades habían anticipado esta situación, y el municipio aprobó una legislación que establece sanciones severas, incluyendo multas que pueden llegar hasta $1.115.000. A pesar de ello, las infracciones continúan, como lo evidencian los testimonios de los lugareños. «Si lo prohibís en un lugar, se trasladan a otro», advierte Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor.

El Lado Oscuro de la Diversión

El día del accidente, Carnevale viajaba como pasajera sin el uso de casco ni cinturón de seguridad, un descuido que terminó por ser fatal. La joven fue trasladada con politraumatismo y un grave traumatismo craneoencefálico. Su estado actual es crítico, y fuentes médicas han indicado que no proporcionarán más actualizaciones por el momento.

Señales Ignoradas

A pesar de la señalización que advierte sobre las normas de circulación y las prohibiciones de picadas, la realidad muestra un desinterés alarmante. Testigos señalaron que coches y motos cruzaban la zona a gran velocidad, incluso cuando las ambulancias llegaban al lugar del accidente.

La Historia de Bastián y La Nueva Realidad de Rastelli

El otro accidente, que tuvo lugar en la misma área donde Bastián Jerez, un niño de 8 años, sufrió graves lesiones a comienzos de enero, resalta la falta de control en los médanos. Rastelli, ahora en manos de su círculo íntimo que comunica su estado crítico en redes sociales, invita a sus seguidores a orar por su recuperación.