Riesgo País: Cotización del 18 de febrero

El miércoles 18 de febrero de 2026, el Riesgo País de Argentina experimentó un leve repunte, interrumpiendo la caída de la jornada anterior y generando interrogantes sobre el futuro financiero del país.

Durante esta jornada, el Riesgo País se estableció en 515 puntos básicos, representando un aumento de 4 puntos y una variación del 0,78%. Este movimiento se originó por el rendimiento negativo de los bonos soberanos, con caídas evidentes en los Bonares de hasta el 0,80% y en los Globales de alrededor del 0,60%.

Valor Actual del Riesgo País en Argentina

Al cierre del día, el indicador llegó a un valor de 515 puntos. Durante la jornada, se observó una volatilidad moderada, comenzando en 509 puntos y alcanzando un pico de 515 unidades, donde se mantuvo al finalizar las operaciones.

Cotización riesgo país miércoles 18 de febrero

Este incremento contrarresta parcialmente la mejora del martes 17 de febrero, cuando el índice había bajado a 511 puntos gracias a una leve recuperación de los bonos globales en Wall Street.

Análisis de la Evolución del Riesgo País en la Última Semana

A lo largo de la última semana, el Riesgo País ha presentado una tendencia variable, oscilando por un rango cercano a los 500 puntos. Según los datos de Rava Bursátil, el miércoles 11 de febrero el índice se ubicaba en 506 puntos, ascendiendo a 514 puntos el jueves 12 y alcanzando 519 puntos el viernes 13, cifra que mantuvo durante el fin de semana sin actividad. El lunes 16, la cifra se mantuvo en 519 puntos antes de caer a 511 puntos el martes, seguido de la recuperación a 515 puntos hoy.

La suba de hoy indica la sensibilidad de los activos argentinos ante factores internos y externos, incluyendo una caída del 3,3% en el índice S&P Merval y la incertidumbre en el sector tecnológico global.

El actual nivel de 515 puntos básicos representa una diferencia notable en comparación con meses anteriores. Expertos del mercado sugieren que un Riesgo País en torno a los 500 puntos refleja un escenario de mejora. No obstante, aún está por encima de los mínimos de finales de enero, cuando se alcanzaron 493 puntos.

Definición y Función del Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan, que mide la diferencia en las tasas de interés de los bonos emitidos por naciones emergentes en relación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos representan un 1% adicional a la tasa de los activos estadounidenses, que son considerados los más seguros a nivel global.

Este índice, conocido también como Emerging Markets Bond Index (EMBI), actúa como un barómetro de la confianza de los inversores en la capacidad de un gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda. Un aumento en el Riesgo País indica una mayor percepción de riesgo y, por ende, encarece el financiamiento tanto para el Estado como para las empresas. En contraste, una baja en este índice sugiere una mejora en la credibilidad financiera y facilita el acceso a créditos internacionales con tasas de interés más convenientes.