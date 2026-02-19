El oficialismo asegura contar con más de 130 votos para aprobar la ley en Diputados

El Gobierno alista una nueva victoria legislativa con la reforma laboral

La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados parece inminente, una noticia que genera gran expectativa en el ámbito político argentino.

Tras intensas negociaciones, el oficialismo se encuentra a las puertas de conseguir el visto bueno para la reforma laboral este jueves. La estrategia incluye la eliminación del controvertido artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, un cambio necesario para asegurar los apoyos necesarios.

El camino hacia la aprobación El proyecto, que introduce cambios en el cálculo de indemnizaciones y la modalidad de vacaciones, tendrá que regresar al Senado para su validación. Desde el Gobierno se apunta a un procedimiento rápido con el objetivo de sancionar la normativa antes del 27 de febrero.

Votos en juego Los libertarios estiman que el proyecto, que previamente recibió media sanción en el Senado, podría ser respaldado en Diputados con la misma cantidad de votos que aprobó el Presupuesto 2026: 132 a favor, 97 en contra y 17 abstenciones. Con más de 130 votos en juego, la coalición oficialista cuenta con el apoyo de aliados estratégicos y varios partidos.

Apoyos claves El grupo liderado por Gabriel Bornoroni, bajo el control de Martín Menem, incluye a 95 representantes de La Libertad Avanza, además de 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID, sumando un total de 115. Este marco, sumado a los 9 votos de Innovación Federal y otros aliados, permitiría alcanzar fácilmente los 129 votos necesarios para el quórum.

Posturas diversas en el Congreso Mientras el peronismo busca una posición unificada en contra de la reforma, la situación de los diputados catamarqueños y sus posibles posturas aún es incierta. Aunque se espera que el rechazo sea común entre los representantes de la izquierda, los diputados de Provincias Unidas podrían proporcionar un apoyo crucial para la aprobación general del proyecto.

Próximos pasos en la legislatura La sesión está programada para este jueves a las 14 horas. De ser aprobada con modificaciones, la reforma volverá al Senado, donde el oficialismo confía en conseguir un dictamen el viernes, cumpliendo así con el reglamento que exige un plazo de siete días antes de presentarse en el recinto.