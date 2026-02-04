Arroyito será el escenario del gran duelo por la mejor cookie de Argentina

La encantadora ciudad de Arroyito se prepara para endulzar el paladar de los argentinos con su Primer Campeonato Nacional de Cookies, que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de febrero en las hermosas Costas del Xanaes. Esta innovadora propuesta busca celebrar la riqueza gastronómica local y encontrar la mejor cookie del país.

El evento, parte de la **Fiesta Nacional Arroyito, La Dulce Ciudad del País**, promete ser un atractivo festival que se extenderá desde el **14 hasta el 15 de febrero**. Durante este período, los asistentes disfrutarán de espectáculos musicales, deliciosos productos regionales y diversas propuestas gastronómicas. La **Escuela Integral Gastronómica Celia** se encargará de organizar y garantizar la transparencia en el certamen.

Un Toque Especial para la Fiesta

Según **Fernanda Videla**, una de las organizadoras, el concurso nace con el deseo de dar un nuevo significado a la fiesta: “Queremos que la **Fiesta de la Dulce Ciudad** no sea solo un evento de espectáculos, sino que también represente el legado gastronómico que deseamos dejar”, destacó.

Innovación en el Certamen

Videla enfatiza que este evento es único en el país: “No existía un certamen de cookies en Argentina, y al investigar con Celia, confirmamos que este será el **primero** en su tipo”, afirmó, generando gran expectativa entre los amantes de la repostería.

Categorías y Requisitos del Concurso

El certamen estará dividido en **tres categorías**: tradicional, gourmet y creativa/saludable. Las cookies tradicionales seguirán el estilo clásico de Nueva York, mientras que las otras categorías invitarán a explorar combinaciones innovadoras y opciones más saludables.

Cada cookie deberá incluir un ingrediente local significativo, como **miel de productores de Arroyito**, productos de **Arcor** o **Dulcorp**, y moras silvestres que crecen en la ribera del Xanaes, elementos que reflejan la identidad de la ciudad.

Un Jurado de Primera y la Evaluación

Los participantes presentarán **cuatro cookies** en cajas blancas, con un peso de entre 80 y 100 gramos y un tamaño de aproximadamente 6 a 8 centímetros. La recepción comenzará a las **18**, seguido de la evaluación a las **19** y la premiación alrededor de las **23**. El jurado estará compuesto por dos pasteleras de Celia, la reconocida **Adriana García**, referentes locales y un jurado sorpresa. Para asegurar la transparencia, las cookies se presentarán sin identificar a los creadores.

Clase Magistral de Cookies

Como parte del evento, el **domingo 15** se ofrecerá una **clase magistral gratuita** sobre la elaboración de cookies tipo Nueva York, impartida por una pastelera de Celia, a las **17** en el mismo lugar. Las inscripciones para esta actividad ya están cerradas, pero se espera que sea solo el inicio de futuras competencias en las ediciones venideras de la fiesta.