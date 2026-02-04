Evitemos la guerra total en Medio Oriente

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha expresado su deseo de evitar un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán durante una entrevista en Dubai. Este mensaje surge en un contexto de creciente tensión entre las dos naciones y coincide con un próximo encuentro entre delegaciones de ambos países.

Guerra y Paz: La Responsabilidad del Estado

Salam subrayó que la decisión sobre el conflicto y la paz recae exclusivamente en el gobierno, haciendo alusión a la influencia del grupo chií Hezbollah, visto como un aliado de Irán. Esta declaración se produce tras advertencias de Hezbollah sobre su posible implicación si Irán es atacado.

El premier también mencionó los desafíos en torno a la implementación de un alto el fuego con Israel previsto para 2024. “Debemos afrontar la ocupación israelí en el sur y las continuas violaciones a nuestra soberanía”, afirmó, señalando que estas acciones israelíes socavan la autoridad de su gobierno y alimentan la inestabilidad en la región. Israel defiende que sus operaciones son defensivas y necesarias para la seguridad del acuerdo.

Líbano Busca Apoyo Europeo y Árabe

El acuerdo de 2024, respaldado por la ONU, establece que Israel debe retirar a sus tropas del sur de Líbano de manera escalonada, aunque se reserva el derecho de ataque si Hezbollah infringe los términos. Por otro lado, Hezbollah debe desarmarse, y el ejército nacional debe obtener el monopolio del uso de la fuerza.

Al ser consultado sobre su mensaje para los líderes europeos, Salam afirmó: “Necesitamos la ayuda de todos nuestros compañeros en Europa y el mundo árabe.” Líbano enfrenta una grave crisis económica y problemas de inestabilidad interna. También mencionó una conferencia internacional en marzo en París, destinada a garantizar apoyo financiero y logístico para las Fuerzas Armadas Libanesas. “Requerimos su asistencia, ya que el ejército es clave para lograr el monopolio sobre las armas y restaurar la autoridad del estado en todo el territorio libanés”, concluyó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitaron Líbano recientemente, donde se reunieron con el presidente Joseph Aoun para discutir reformas judiciales y económicas. Durante su visita, se anunció un paquete de apoyo financiero de mil millones de euros, además de elogiar los esfuerzos de Beirut por mantener diálogos con Israel y avanzar en el desarme.