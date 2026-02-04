Gimnasia Avanza en la Tabla: ¡Un Puesto Más!

La escuadra patagónica ha escalado hasta el sexto puesto en la tabla de la Liga Nacional de Básquet, logrando su mejor ubicación en lo que va de la temporada. Tras un comienzo titubeante, el equipo ha demostrado una notable recuperación.

Con un récord de 13 victorias y 9 derrotas, Gimnasia se establece como el mejor sexto de la competición, beneficiándose de los tropiezos recientes de La Unión de Formosa. Este resurgir se debe a una reorganización del plantel y a una mejora continua en su dinámica colectiva, culminando en una racha de cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros.

Una Victoria que Impulsa

El equipo, respaldado por una afición fiel, se lleva una gran victoria como local ante Independiente de Oliva, quien llegaba como líder de la liga. Después de este valioso triunfo, el plantel disfrutó de unos días de descanso antes de retomar la actividad en el club Náutico Rada Tilly, ya que su estadio habitual, Socios Fundadores, fue ocupado por la Liga Argentina de Vóleibol.

Desafíos en el Horizonte

Gimnasia se prepara para afrontar una gira desafiante. Este domingo a las 11:00 horas, enfrentará a Quimsa en Santiago del Estero. Este rival es conocido por su fortaleza, y más aún, ahora que cuenta con Lucas Victoriano como nuevo entrenador, en sustitución de Leandro Ramella.

La gira proseguirá el martes a las 22:00 horas, cuando se enfrenten a Olímpico de La Banda, un equipo que ha mostrado señales de recuperación y se ha vuelto fuerte en casa. Este cotejo se prevé especialmente exigente para el Verde.

Próximos Encuentros en Casa

Regresando a su ciudad, Gimnasia se alista para recibir a Obras el domingo 15, y a Racing de Chivilcoy el miércoles 18. Estos juegos podrían ser cruciales para consolidar su lugar en la postemporada.

Calendario de Gimnasia

Febrero

Domingo 8

11:00 Quimsa – Gimnasia

Martes 10

22:00 Olímpico – Gimnasia

Domingo 15

20:00 Gimnasia – Obras

Miércoles 18

21:00 Gimnasia – Racing