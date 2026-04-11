Artemis II: ¡Cápsula logra amerizaje exitoso y culmina misión lunar de la NASA!

La misión de la cápsula Orión ha logrado un récord asombroso, estableciendo la distancia más grande recorrida por una nave tripulada en la historia de la exploración espacial. Este avance no solo destaca la evolución de la tecnología, sino que también redefine nuestros límites en el espacio.

La trayectoria de la cápsula no solo es significativa por la distancia, sino también por el innovador diseño de su órbita. Según expertos, “obviamente llegó más lejos que todas las misiones Apolo, porque estas apuntaban a la Luna y realizaban órbitas mucho más cercanas a ella”. En contraste, la misión Orión optó por un sobrevuelo estratégico que maximiza el uso de la gravedad de otros cuerpos celestes.

Una órbita revolucionaria y eficiente

El diseño de la órbita de Orión permite un consumo mínimo de combustible, aprovechando las ventajas gravitacionales de otros planetas. Esto significa que, a diferencia de las misiones Apolo, Orión puede alcanzar distancias mayores sin la necesidad de alunizar, rompiendo así el récord de distancia previa.

Momentos visuales inolvidables

El viaje de la cápsula también ha sido enriquecido por momentos visuales excepcionales, como su paso por el lado oscuro de la Luna y la observación de un eclipse. Bosch, uno de los expertos en la misión, lo describió como “un bonus, la parte divertida y turística del viaje, por llamarlo de alguna manera”. Estos hitos no solo son logros científicos, sino que también capturan la imaginación y el asombro del público.