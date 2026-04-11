Cargos por asesinato en explosión de fuegos artificiales en California

Un devastador incidente en un almacén de pirotecnia en California ha dejado a siete personas muertas y a dos heridas, lo que resultó en la imputación de múltiples personas por homicidio.

El 1 de julio, una explosión en un almacén de 5,000 pies cuadrados cerca de Esparto, a una hora de Sacramento, desencadenó un incendio de grandes proporciones. La tragedia llevó a la cancelación de las celebraciones del Día de la Independencia en la localidad.

Identificación de las Víctimas

Todos los fallecidos trabajaban para Devastating Pyrotechnics, una de las varias compañías que almacenaban explosivos en el lugar. Las víctimas han sido identificadas como Jesús Ramos (18), Jhony Ramos (22), Joel «Junior» Melendez (28), Carlos Rodriguez-Mora (43), Angel Mathew Voller (18), Christopher Bocog (45) y Neil Li (41).

Implicados en el Caso

Al menos siete personas enfrentan cargos relacionados con el manejo y almacenamiento ilegal de fuegos artificiales. Entre los acusados se encuentra Samuel Machado, quien en el momento del desastre era teniente en la oficina del sheriff del condado de Yolo. Machado ha sido acusado de 26 cargos, que incluyen homicidio y posesión ilegal de explosivos.

Malas Prácticas y Abuso de Poder

Los fiscales alegan que Machado permitió el almacenamiento de más de 1 millón de libras de fuegos artificiales ilegales en el almacén y utilizó su posición para evadir responsabilidades. El espacio pasó de tener 13 contenedores de fuegos artificiales en 2015 a 50 en 2025, lo que muestra un alarmante crecimiento del negocio ilícito.

Arrestos Adicionales

La esposa de Machado, Tammy, también fue arrestada y enfrenta cargos por fraude hipotecario y poner en peligro a su familia. Ella ya ha sido liberada bajo fianza. Varios otros imputados actualmente almacenaban o vendían fuegos artificiales desde la instalación de Machado.

La Magnitud de la Amenaza

La fiscal Clara Nabity expresó: “Este caso no se trata solo de fuegos artificiales. Se trata de dispositivos con un potencial explosivo mucho mayor que lo permitido por la ley, lo que los descalifica como fuegos artificiales”.