Jorge Macri da prioridad a residentes de CABA en servicios públicos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires da un paso firme en la atención a sus residentes con un nuevo decreto que favorece a los porteños en el acceso a servicios públicos. Conocé todos los detalles sobre esta medida que busca priorizar a quienes viven y contribuyen en la ciudad.

Un Nuevo Enfoque en la Atención

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha firmado el decreto N° 142-26, que establece que los residentes de Buenos Aires obtendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros en todos los servicios que ofrece la administración pública. Esta medida, presentada el 10 de abril de 2026, amplía el sistema de “Prioridad Porteña” que ya regía en el sector salud.

Acceso Preferencial a Servicios Públicos

Con esta disposición, quienes tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires recibirán preferencia al solicitar turnos, vacantes o cualquier tipo de servicio en las dependencias del Gobierno. Este cambio tiene el objetivo de reconocer los aportes de los residentes y garantizar un acceso más justo a los servicios públicos.

Los porteños tendrán prioridad en los turnos de hospitales públicos.

Transformación en el Sistema de Salud

La medida se extiende a todos los servicios, incluyendo educación y trámites administrativos. Desde marzo de 2025, el sistema ya había comenzado a implementarse en hospitales porteños, priorizando a residentes. Durante 2025, se registraron más de 30 millones de prestaciones en el sistema de salud, lo que demuestra la creciente demanda y el impacto positivo de esta política.

Excepciones en Urgencias

El decreto establece que en situaciones de emergencia sanitaria, la atención será inmediata y sin distinción de domicilio. Existen también algunas excepciones, como en los servicios de seguridad pública, los cuales no estarán sujetos a este nuevo criterio de prioridad.

Defensa de la Medida por Parte del Gobierno

Al anunciar el decreto, Jorge Macri argumentó que mirar por los intereses de los porteños es fundamental. “La incompetencia del otro lado de la General Paz no puede seguir siendo un costo para los residentes”, manifestó, al mismo tiempo que cuestionó el fenómeno del “turismo sanitario”, asegurando que la Ciudad no se convertirá en una “prepaga gratuita” para extranjeros.

Un Llamado a la Provincia

Además, el Gobierno porteño ha exigido a la gestión de Axel Kicillof que asuma su responsabilidad en la atención de personas en situación de calle que provienen de la provincia. Se argumenta que cada jurisdicción debe cumplir con estas obligaciones según la normativa vigente, y se señala que la Provincia no estaría cumpliendo con dicha responsabilidad.