El Banco Central logra la mayor compra de dólares en dos años; reservas superan los US$ 45,000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó un hito significativo al adquirir más de 450 millones de dólares, marcando un importante avance en sus reservas y ofreciendo una perspectiva alentadora para la economía nacional.

En la más reciente jornada, el BCRA, bajo la dirección de Santiago Bausili, realizó la compra de US$ 457 millones, la cifra más elevada en los últimos dos años, sólo superada por la adquisición de US$ 468 millones el 4 de abril de 2024. Este incremento llevó las reservas internacionales brutas hasta US$ 45.431 millones, un aumento de US$ 279 millones en comparación con la jornada anterior.

Reserva neta: retorno al terreno positivo

Gracias a estas adquisiciones, el BCRA logró volver a la franja positiva de reservas netas, alcanzando US$ 323 millones. Desde enero, la entidad ha acumulado compras que ascienden a US$ 5.421 millones, mientras que solo en abril las adquisiciones alcanzaron US$ 1.039 millones.

Balances de reservas y proyecciones futuras

Las reservas netas, considerando pasivos, son de US$ 323 millones. A pesar del saldo bruto de US$ 45.431 millones, hay que descontar los encajes, swaps con China y préstamos, que suman cerca de US$ 45.297 millones en pasivos. El economista Federico Machado destacó que este balance coloca al BCRA en una posición moderadamente favorable.

El economista jefe de Adcap, Federico Felippini, expresó que esta fue «la compra más grande desde principios de 2024», vinculado a un aumento en la liquidación agrícola y a una reducción de la demanda en importaciones y otros conceptos.

El contexto del mercado cambiario

Este avance en las reservas se produce en un clima de ajuste, donde el dólar oficial se negoció a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. En lo que va del año, el dólar mayorista ha experimentado una reducción del 5%, cerrando a $1.370.

Impacto de la cosecha y liquidación agrícola

Con la liquidación de la cosecha gruesa en primer plano, se espera que esta dinámica continúe, aunque la relación entre la liquidación de exportaciones y la oferta neta de dólares no sea directa. Un análisis del CEPA subraya que la mayor liquidación de exportaciones podría no traducirse en un incremento claro de las reservas.

La mirada hacia adelante: ¿qué esperar?

A medida que se acerca el final de la cosecha, los desafíos para mantener las compras de reservas se incrementan, especialmente ante los compromisos de deuda que enfrenta el Tesoro. Las proyecciones prevén que el BCRA compre entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones durante 2026, condicionado a la efectividad de la remonetización en la economía.

A pesar de las tensiones externas, los datos de la UADE indican que la balanza comercial se mantiene equilibrada, con una notable caída en las importaciones que suaviza la presión sobre el tipo de cambio. Este entorno ha permitido que el agro acelere liquidaciones, contribuyendo a estabilizar el mercado cambiario en medio de incertidumbres globales.