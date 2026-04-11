Municipio de Sauce de Luna: Sueldos Pagados con Tickets de Comida

La Intendencia de Sauce de Luna, en Entre Ríos, enfrenta una situación financiera apremiante y ha comenzado a pagar parte de los sueldos de sus empleados municipales con vales alimentarios. Esta medida, adoptada por la falta de liquidez, busca mitigar la creciente crisis económica de la localidad.

Alcides Alderete, el intendente de Sauce de Luna, confirmó, en una investigación realizada por La Nación, que se vio obligado a entregar un ticket canasta de $50.000 a los trabajadores. “La recaudación está muy baja; nadie paga impuestos, todos prefieren comer”, manifestó el intendente.

Desafíos Económicos y Aumentos Salariales

Alderete, que asumió el cargo en medio de una grave crisis, había incrementado los salarios municipales en un 300% al poco tiempo de su llegada. Justificó esta decisión subrayando que los sueldos eran insuficientes y que Sauce de Luna era comparable a “la Franja de Gaza”.

La Realidad Laboral en Sauce de Luna

El intendente describió la situación laboral en la ciudad, donde la mayoría de sus habitantes son empleados municipales debido a la escasez de actividad privada. “En esta ciudad, si no trabajas en la escuela, la policía o el hospital, probablemente seas empleado del municipio”, explicó.

Con ingresos aproximados de $167 millones al mes por coparticipación nacional y provincial, el municipio sustenta los salarios de 60 empleados y otros trabajadores contratados, así como los costos de obras sociales y seguros laborales. Sin embargo, Alderete reconoció que los embargos por deudas heredadas de anteriores gestiones han complicado aún más la situación financiera.

Propuestas para Aliviar la Crisis

Durante una reciente reunión con gremios, el intendente expresó su preocupación por la baja en la coparticipación y la reducción del 94% en el pago de impuestos por parte de la población. Para enfrentar esta delicada situación, propuso sustituir el bono no remunerativo de $30.000 que se pagaba junto con el sueldo, por un vale alimentario de $50.000 este mes. “Es una solución temporal y espero que la situación mejore el próximo mes”, agregó.

Apoyo Provincial y Críticas a Políticas Nacionales

El intendente destacó la “muy buena recepción” por parte de las autoridades provinciales, en especial del gobernador Rogelio Frigerio, con quien se mantiene un diálogo positivo. Sin embargo, Alderete aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno Nacional por no atender las necesidades de la población. “No es culpa del gobernador; el presidente no está respondiendo a la gente”, señaló en alusión a la administración de Javier Milei.