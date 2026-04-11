Brian Armstrong insta al Senado de EE. UU. a aprobar la Clarity Act

Las figuras clave del sector cripto, Scott Bessent y Brian Armstrong, están impulsando un llamado urgente al Congreso de EE.UU. para que se apruebe la Clarity Act, una normativa esencial en medio de un clima de inestabilidad política.

El panorama regulatorio para los activos digitales en Estados Unidos está más candente que nunca. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, junto a Scott Bessent, están presionando al Senado para que apruebe la Clarity Act, considerada una pieza clave para el futuro del sector cripto.

Una Nueva Perspectiva para la Clarity Act

En recientes declaraciones, Armstrong afirmó que “es tiempo de sancionar la ley”. Su apoyo es relevante, sobre todo tras haber cuestionado el proyecto anteriormente por discrepancias en ciertos aspectos.

El cambio de postura de Armstrong representa un cambio significativo, dado que había expresado su preferencia por no tener legislación a “una mala ley”. Este nuevo apoyo sugiere una posible reconciliación y un enfoque más colaborativo entre los grandes actores del ecosistema.

Demandas Inmediatas desde el Tesoro

Scott Bessent intensificó su llamado al Senado, instando al Comité Bancario a realizar una revisión formal del proyecto. “Es hora de actuar”, enfatizó Bessent, recordando que el Congreso ha intentado establecer un marco regulatorio claro sin resultados efectivos durante años.

El Clarity Act pretende establecer reglas claras para el mercado de activos digitales, una exigencia recurrente de la industria. La falta de un marco regulatorio coherente ha llevado a la incertidumbre, empujando las inversiones hacia jurisdicciones con normativas más definidas.

Un Contexto Político Complicado

La propuesta ya había encontrado aprobación en la Cámara de Representantes en 2025, pero su avance en el Senado ha sido frenado debido a desacuerdos, especialmente relacionados con stablecoins y la capacidad de ofrecer rendimientos a los usuarios. Este desacuerdo representa un punto crítico, considerando las tensiones entre el sector bancario y las empresas de criptomonedas.