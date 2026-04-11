Crimen del boxeador: El sospechoso guarda silencio y el arma sigue desaparecida

El asesinato de Dylan Rojas, un joven boxeador de 19 años, aún genera muchas preguntas sin respuesta. A más de dos semanas del trágico suceso en un barrio de Trelew, detalles sobre el principal sospechoso, Gonzalo Barría, y el entorno del crimen continúan desconcertando a la comunidad.

Tranquilidad inquietante

Los abogados de Gonzalo Barría, de 24 años, se muestran sorprendidos por su desconcertante calma y su decisión de no declarar, a pesar de enfrentarse a una posible condena de hasta 25 años. Esta actitud ha planteado muchas interrogantes sobre su implicación en el asesinato de Rojas, ocurrido el 24 de marzo en el barrio Planta de Gas, en Trelew.

Cuestionamientos sobre el testimonio

La defensa de Barría desconfía del testimonio de un primo de la víctima, quien lo señala como el autor del crimen. Argumentan que el arma incautada por la policía, un revólver, no es funcional, lo que podría poner en entredicho las pruebas en su contra. Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando sin un móvil claro que explique el asesinato de Rojas.

Enigma del móvil y conexiones oscuras

Los rumores sobre un posible vínculo con el narcotráfico han comenzado a circular entre quienes siguen el caso. La familia de Barría ha buscado asesoría legal de un reconocido abogado penalista, lo que agrega otra capa de complejidad a la situación. La familia de la víctima también está tomando medidas y se prevé que una abogada se presente como representante en esta causa.

Avances en las investigaciones

A medida que se desarrollan las investigaciones, se espera que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se revisará la situación de Barría. La falta de claridad en el caso y la ausencia de pruebas contundentes han dejado a muchos cuestionando si realmente hay un culpable claro en esta tragedia.